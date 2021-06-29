Eşcinsel sapkınlar dehşet saçıyor!

Müslüman Anadolu milletinin değerlerine savaş açtıkları halde toplum tarafından mağdur edildikleri ve dışlandıkları yalanıyla sapkınlıklarını normalleştirmeye çalışan eşcinsel ahlaksızlar, bir de gerçekleştirdikleri fiziki saldırılarla dehşet saçıyor. Hiçbir ahlak mefhumu ve kutsalı olmayan homolar, kendileri gibi düşünmeyenleri ‘homofobik’ diyerek susturmaya çalışırken, her türlü şiddet eylemini de göz kırpmadan işliyor. Homoseksüel sapkınlığa karşı çıktığı ve eşcinseller aleyhine fetva verdiği gerekçesiyle İslam dünyasının önde gelen alimlerinden Şeyh Abdoulaye Aziz Yattabare’yi sabah namazı çıkışı vahşice katleden homolar, önceki gün de başörtülü kızları hedef aldı.

Milli güvenliği tehdit ediyorlar

ABD’nin, Alman Vakıfları’nın, AB ülkelerinin ve Soros’un fonladığı, CHP’nin ise meşruiyet kazandırmak için çaba harcadığı LGBTİ’li homolar, milli güvenliği de tehdit ediyor. Kendilerini masum ve zararsız gibi gösteren eşcinseller, fıtrata aykırı davranmanın oluşturduğu gergin ruh haliyle toplum için büyük tehlike arz ediyor. Eşcinsel sapkınlığın pençesine sıkışan hilkat garibeleri, manevi değerlerimizi hedef alan provokasyonlara imza atarken sağlıklı vatandaşlarımızın da canlarına kastediyor. Toplumsal tabanda hiçbir karşılıkları olmadığı halde, ‘alışın her yerdeyiz’ diyerek millete meydan okuyan homolar, gencecik vatan evlatlarına ya şiddet uyguluyor ya da acımasızca katlediyor.

Mukaddesata da saldırıp halka terör estiriyorlar

İslam’ın en kutsal ayı Ramazan-ı Şerif’te sözde ‘Onur yürüyüşü’ adı altında provokatif eylemlere imza atan, “Şaban’la Recep’in aşkına Ramazan engel olamaz” diyerek mübarek üç aylarla dalga geçen LGBTİ+ sapkınlar, Hz. Muhammed'in resmedildiği skandal bir karikatür paylaşarak büyük bir provokasyona imza atmıştı. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasını bahane ederek Müslümanların kıblesi Kâbe’nin fotoğrafını yere serip üzerine LGBT paçavrası yerleştiren homoların son hedefi ise başörtülüler oldu. Eşcinsel sapkınlar, düzenledikleri provokatif gösteri sırasında “Sizin yüzünüzden özgürlüğümüz yok” diyerek başörtülü genç kızlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Önceki gün Şişhane ve Cihangir’de izinsiz şekilde toplanan LGBTİ sapkınların, yoldan geçen başörtülülere yönelik şiddet eylemi tehlikenin boyutunu gözler önüne sererken, akıllara homolar tarafından gerçekleştirilen vahim saldırıları getirdi.

Derya Yıldırım isimli bir travesti, Bursa’da yol verme tartışması yaşadığı Görkem Bayraktar’ı falçatayla katletmişti. Aynı travestinin daha önce de 19 yaşındaki bir genci bıçakla öldürdüğü saptanmıştı. Samsun’un İlkadım ilçesindeki travesti saldırısında ise 18 yaşındaki Kerem B. isimli bir genç, I.Y. adlı sapkının jiletli saldırısına uğramış ve sağ kulağını kaybetmişti. Yine Samsun’da bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri, LGBTİ’li ahlaksız sapkınların satırlı saldırısına uğramıştı.

Binayı içindekilerle yakıp itfaiyeye satırla saldırdılar

Afyon’da, LGBTİ’lilere tepki gösteren vatandaşlar, sapkınların pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Homoların silahından çıkan saçmalarla birçok vatandaşımız yaralandı. İstanbul Şişli’de ise Ünal E. isimli bir travesti 7 katlı bir binayı ateşe vererek, apartman sakinlerinin hepsini yakmak istedi. Kundakçı sapkın, yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine ve vatandaşlara ‘pala’ adı verilen bıçaklarla saldırmıştı.

Âlimi vahşice katlettiler

Eşcinsel sapkınlığın merkezi Hollanda’nın desteğiyle Mali’de yaygınlaştırılmak istenen homoseksüel sapkınlığa karşı çıkan Şeyh Abdoulaye Aziz Yattabare isimli din alimi de eşcinsel teröristlerin kurbanı olmuştu. Hollanda merkezli eşcinsel bir vakfın Mali’deki faaliyetlerine karşı çıkan Şeyh Aziz, sabah namazı çıkışında homoseksüel bir sapkın tarafından bıçaklanarak katledilmişti.