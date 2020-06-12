Eşcinsel sapkın Murat Övüç hakkında hapis cezası istemi
Sosyal medyada yayınladığı sözde 'sempatik' görüntülerle insanların gözünü boyamaya çalışan sapkın Murat Övüç hakkında, yaptığı bir paylaşım sonrası 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Sosyal medyadaki görüntüleriyle tanınan eşcinsel sapkın Murat Övüç hakkında, "halkı kin düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Övüç'ün Instagram hesabından ABD'de magazin dünyasının öne çıkan isimlerinden Kim Kardashian'ın sözlerine yönelik Ermenilerle ilgili bir paylaşım yaptığı anlatıldı.
İddianamede, şüpheli Övüç'ün "halkı kin düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianame, İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.