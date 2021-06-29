Eşcinsel sapıkların ABD'li ağababalarından haddi aşan çağrı!

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Eşcinsel sapıkları finanse eden ABD'li ağababaları, haddi aşan ifadelerle AK Parti iktidarına seslendi.

'Onur yürüyüşü'nde direnen onursuzlar!

Kendilerince uydurdukları 'Onur Haftası' kapsamında, meydanlara çıkarak yürüyüş yapmak isteyen eşcinsel sapıklar, toplum ahlak yapımızı tehdit etmeye devam ediyor. Sapkınların sapıklıklarını topluma yayma çabasına izin verilmezken, 'Onur yürüyüşü'nde direnen onursuzlar, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte taşkınlık çıkarttı.

Ağababaları devrede...

Devreye giren eşcinsel sapıkların ağababaları, haddi aşan ifadelerle AK Parti iktidarına çağrıda bulundu. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Türk yetkilileri, LGBTQİ+ bireyler de dahil olmak üzere herkesin temel özgürlüklerine saygı duymaya çağırıyoruz. Son zamanlarda İstanbul'da ifade ve barışçıl toplanma özgürlüklerinin engellenmesinden endişe duyuyoruz." dedi.