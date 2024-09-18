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Medya Eşcinsel rehabilitasyon merkezleri kurulsun! Türkiye’de büyük savaş başlıyor
Medya

Eşcinsel rehabilitasyon merkezleri kurulsun! Türkiye’de büyük savaş başlıyor

Yeniakit Publisher
2024-09-18 13:10:00 - 2024-09-18 11:32:02
Eşcinsel rehabilitasyon merkezleri kurulsun! Türkiye’de büyük savaş başlıyor

Milat gazetesi yazarı Recep Yazgan, Türkiye’de eşcinsellik üzerine yapılan tartışmalara dair dikkat çeken bir öneride bulundu. Yazgan, eşcinsellik tedavi merkezlerinin kurulması gerektiğini söyledi ve bu konuda devletin adım atmasının önemine değindi. Yazgan, bu tür merkezlerin toplumun ahlaki yapısının korunması için elzem olduğunu ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

Milat gazetesi yazarı Recep Yazgan, Türkiye’de eşcinsellik üzerine yapılan tartışmalara dair dikkat çeken bir öneride bulundu. Yazgan, eşcinsellik tedavi merkezlerinin kurulması gerektiğini söyledi ve bu konuda devletin adım atmasının önemine değindi. Yazgan, bu tür merkezlerin toplumun ahlaki yapısının korunması için elzem olduğunu ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"Devlet eliyle, Eşcinsel Rehabilitasyon Merkezleri kurulma kararı alınabilseydi neler olurdu?

Envai çeşit LGBT oluşumları, dernekleri, sosyal medya operasyon kolları aynı anda;

Vay efendim…

‘Eşcinsel rehabilitasyon mu olurmuş, siz Dünya Sağlık Örgütünden iyi mi biliyorsunuz?’ diye diye fikri vereni, uygulamaya koyanı linç üstüne linç ederlerdi.

Bizimkiler onlarla dalaşmaktansa çalıyı dolaşmayı her zaman tercih etmişlerdir.

Yalnız başına Psikolog Hüseyin Kaçın…

Eşcinsel terapi yöntemiyle, 40 yıl önce LGBT lobilerinin baskılarıyla ‘Eşcinsellik hastalık değildir’ kararı alan, eşcinsellik türevlerini hastalık tanı listelerinden çıkartan DSÖ’ye meydan okuyor…

Eşcinselliği terapi yönetimiyle tedavi etmeye başlayınca LGBT oluşumlarının hedefi haline geldi.

Tehdit edildi, saldırıya uğradı, ofisi basılarak yağmalandı…

Vazgeçmedi…

‘Eşcinselliğin Aile Hastalığı’ olduğunu, tedavi edilebileceğini söyledi ısrarla.

Söylemekle kalmadı; kurtulmak isteyenleri terapi seanslarıyla hastalığın pençesinden çekip aldı.

Sonra mı ne oldu?

Sadece eşcinsel terapi yapan Psikolog Kaçın’ın Fatih’teki merkezi CİMER’e şikayet edildi.

CİMER ne yaptı?

Şikâyeti İstanbul Sağlık İl Müdürlüğü’ne, oradan Fatih İlçe…

Sonuç?

PsikologKaçın'ın merkezi, Fatih Kaymakamlığı oluruyla kapatıldı.

Yetmedi…

Sağlık Bakanlığı, Savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İfadeye çağrıldı.

Eşcinsel Tedavi Merkezi’nde hastalıktan kurtulmayı bekleyen, normalleşmek isteyenler gelişmeleri şaşkınla izliyor.

Şu sese kulak verin;

“Ben küçük yaşlarda defalarca cinsel istismara uğradım.

Şimdiye kadar kendimden büyük, babam yaşında adamlarla çeşitli birliktelikler yaşadım.

Eşcinselliğin tedavisi olduğunu bilmiyor, ihtimal dahi vermiyordum.

Tesadüfen Psikolog Hüseyin Kaçın’ı duydum.

Kendisiyle görüştüm.

Çıkarı olmadan bütün dertlerimi saatlerce dinledi.

Terapilere devam etmeye başladım.

Bana ziyadesiyle faydası oldu.

Karşı cinse ilgi duymuyordum; zamanla duygusal açıdan kadınlara ilgi duymaya başladım.

Hüseyin Beyin Ofisi kapatıldı; tedavimiz, seanslarımız yarım kaldı.

Devletin sorunlarımıza el atmasını beklerken tek dayanağımız, yegane sığınağımız Hüseyin beyin eşcinsel terapi yapmasının engellenmesi bizleri derinden sarstı.

Son günlerde devletimizin geleceği, dijital ortamlarda tehdit edildiğine yönelik haberler, açıklamalar okuyor, dinliyoruz.

Evli barklı çoluk çocuk sahibi 50-60 yaşında adamlar eşcinsel sitelerinde, 15-16-17 yaşında çocuklarla ilişki yaşamaktadır.

Gay fuhuş mafyası Türkiye’nin büyük şehirlerini, beş yıldızlı otelleri kuşatmış durumdadır.

Lütfen gençlerimizi eşcinsel tehlikesinden kurtarın…”

Kaçın tek başına mücadele ediyordu.

LGBT oluşumlarının çeşit çeşit dernekleri, sayısız avukatları, yurt dışı fonları sınırsız destekleri vardı.

İyileşmek isteyen eşcinsellere baskı uyguluyor, yardım aldıkları psikologları şikâyet mekanizmalarını kullanarak yıldırıyorlardı.

‘Madem eşcinselliğin tedavisi yok, olmayacağından eminsiniz, iyileşmek üzere mücadele verenlerden neden rahatsız oluyorsunuz?’

Değil mi?

PsikologKaçın’ın terapilerine katılarak iyileşen, normalleşen, evlenerek aile kuranları gördükçe çıldırıyorlar…

DSÖ envanterinde kayıtlı olmadığından eşcinselliği iyileştirecek diplomalı doktor, eşcinsel İyileştirme Terapisti unvanı henüz yok.

Türkiye’nin tek eşcinsel terapisti, unvan yetersizliği bahanesiyle çalışamaz hale getirildi.

Destek istemiyordu, köstek olunmasa iyiydi.

Madem öyle…

Muhterem Aile Bakanı, SayınSağlık Bakanı;

BM’yi, DSÖ’yü, AB’yi, bilumum LGBT oluşumlarını, sosyal medya veyahut asosyal baskı gruplarını karşınıza alarak;

İllerde Eşcinsel Rehabilitasyon Merkezleri kurmaya var mısınız?

Hazır Cumhurbaşkanı, “Hayâ, edep, şefkat, merhamet hasletlerinin günlük hayattan çekildiğini, insanı fıtratından kopartan LGBT'vari sapkınlıkların olmadığı kadar özendirilerek teşvik edildiğini…” söylemişken…

Durdurun şu hayasızca akın."

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