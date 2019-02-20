Eşarbını bağlamak için ağzına aldığı iğne ciğerine kaçtı

Kırkçeşme Mahallesi'nde yaşayan Nazmiye Sakallıoğlu, iki yıl önce eşarbını bağlamak için ağzına aldığı toplu iğneyi yanlışlıkla yuttu. Yuttuğu iğneyi su içerek çıkarmaya çalışan Nazmiye Sakallıoğlu, bunda başarılı olmadı. Öksürük şikayetiyle çeşitli hastanelere başvuruda bulunan Nazmiye Sakallıoğlu, alerjik diye geri gönderildi.

İğne çıkarıldıktan sonra öksürük kesildi

Son olarak Kastamonu Devlet Hastanesi'ne müracaatta bulunan Nazmiye Sakallıoğlu'nun yapılan kontrollerinde, akciğerinde 3 santim uzunluğunda toplu iğne olduğu saptandı. Kastamonu Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tarık Yağcı ve ekibi, yaklaşık 1.5 saat süren operasyonla. toplu iğneyi bronkoskopi yöntemiyle çıkardı. Akciğerinden toplu iğne çıkartılan Nazmiye Sakallıoğlu ise, öksürüğünün kesildiğini ve kendisini daha iyi hissettiğini söyledi.

Eşarbını bağlarken yuttu

Eşarbını bağlarken toplu iğneyi yuttuğunu belirten Nazmiye Sakallıoğlu ise, “Eşarp bağlarken iki tane iğneyi ağzıma aldım. Bir tanesi de iğnenin elimdeydi. Sonra iğnenin bir tanesi kayboldu. Yuttuğumu tahmin ettim. Arkasından su falan içtim ama belki düşer diye. Sonra iki yıl boyunca doktorları gezdik. Ankara, İstanbul, Karabük, Çankırı gibi yerlere gittik. Herkes bu öksürük senin gıcık veya alerjik dedi. Alerji hapı verip gönderiyorlardı. Tekrar devlet hastanemizdeki doktora geldim. Film çekti ve iğneyi gördü. Operasyonum çok güzel geçti. Şimdi çok iyiyim.” diye konuştu.

Tavsiye verdi

Kadınlara tavsiyede de bulunan Nazmiye Sakallıoğlu, şöyle konuştu: “Hanımlara tavsiyem, iğneyi ağızlarına almasınlar. Çok zor bir şey. Açık ameliyat olacaktım çok zor ve tehlikeli dediler. Bir gece yoğun bakımda kaldım. Şu anda çok iyiyim ve sağlığıma kavuştum. Şimdi öksürüğümde yok, kesildi.”