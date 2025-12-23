Esad'ın lüks sürgününden yeni kareler ortaya çıktı

Daha önce Alman gazetesi Die Zeit ve İngiliz gazetesi The Guardian, Esad'ın Rusya'da nasıl bir hayat yaşadığını ortaya koymuştu. Son olarak Amerikan gazetesi New York Times da fotoğraflardan, videolardan ve aile yakınları, eski yetkililer, diplomatlar gibi kaynakların tanıklıklarına dayanan yeni araştırmasında Esad ve ailesinin Rusya'daki lüks sürgününü gözler önüne serdi.

ÖZEL JETLERLE KAÇIP LÜKS OTELDE KONAKLADILAR

Gazetenin aktardığına göre Esad ve en yakın çevresi, Suriye'den özel jetlerle ve araç konvoylarıyla ayrıldı ve Moskova'ya varışlarının ardından Rus güvenlik servislerinin koruması altına alındı.

Esad ailesinin ilk olarak Four Seasons Hotel'e ait lüks bir daireye yerleştiği, haftalık konaklama bedellerinin 13 bin dolara kadar çıktığı belirtildi.

Daha sonra ailenin Avrupa'nın en yüksek gökdelenlerinden biri olan Federation Tower'da iki katlı bir daireye taşındıkları öğrenildi. İlerleyen süreçteyse Esad, Moskova'nın batısındaki elit Rublevka bölgesinde, güvenlik önlemlerinin sıkı tutulduğu bir villaya yerleşti.

Rublevka Rusya'da üst düzey devlet yetkilileri ve iş insanlarının yaşadığı bölge olarak biliniyor.

MEDYADA GÖRÜNMELERİ YASAKLANDI

Ancak Rusya'daki bu güvenlik şemsiyesi, belirli kısıtlamaları da beraberinde getiriyor. New York Times'a konuşan Suriyeli eski yetkililer ve diplomatlar, Rus güvenlik birimlerinin Esad'ın hareketlerini yakından izlediğini ve aileye kamuoyuna açıklama yapmamaları yönünde talimat verdiklerini söylüyor.

Gazeteye göre Esad'ın 24 yaşındaki oğlu Hafız Esad, bu yılın şubat ayında sosyal medyada ailesinin kaçışına dair paylaşım yaptıktan ve Moskova sokaklarında yürürken çekilen bir video yayımlamasının ardından bu kısıtlama devreye girdi. Hafız Esad'ın söz konusu tarihten sonra bir daha kamuya açık paylaşım yapmadığı belirtiliyor.

SEÇKİN MEKANLARDA TAKILIYOR

Yine de New York Times'a göre Esad, Moskova'daki elit mekanlarda zaman zaman görülüyor. Tanıklar, Esad'ı Federation Tower'ın 62'nci katında, Rus siyasi seçkinlerinin sık uğradığı Sixty adlı restoranda gördüklerini iddia ediyor.

Esad'ın kardeşi ve Suriye ordusunun eski komutanlarından Mahir Esad'ın da 2025 boyunca Moskova'nın iş merkezlerinde sıkça görüldüğü ve haziran ayında lüks bir nargile kafede çekilmiş bir videoda yer aldığı belirtildi.

SERVETİNİ DE KAÇIRDI

New York Times'un ulaştığı bilgilere göre Esad ailesi sürgünde olmalarına rağmen Suriye’nin önemli mali kaynaklarını büyük ölçüde kaçırdı.

Esad'ın kızı Zeyn Esad'ın 22'nci doğum günü için geçen ay Moskova yakınlarında görkemli bir parti verdiği belirtiliyor. Zeyn Esad'ın kısa süreliğine Sorbonne Abu Dabi'de eğitimine devam ettiği ve bu süreçte korumalara sahip olduğu, ardından 30 Haziran 2025'te Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden diploma aldığı aktarıldı. Törene annesi ve erkek kardeşlerinin katıldığı görüldü.

Aynı dönemde Esad'ın yeğeni Şam Esad da 22'nci yaş gününü Dubai'de iki gece süren etkinliklerle kutladı. Kutlamalar DJ'li, ışık gösterili özel bir yatta yapıldı.

Tanıtımlara göre bu tür organizasyonların birkaç saatlik maliyeti binlerce dolar tutuyor, personel ve sanatçı ücretleriyse ayrı olarak alınıyor.