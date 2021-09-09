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Esad’a şok! 4 yıllık hapis cezası onandı
Dünya Esad’a şok! 4 yıllık hapis cezası onandı
Dünya

Esad’a şok! 4 yıllık hapis cezası onandı

Fransa’da Paris Temyiz Mahkemesi, Beşar Esad’ın amcası Rıfat Esad'ın yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili olarak görülen davada Esad’a verilen 4 yıllık hapis cezasını onadı.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 17:05:00 -
Esad’a şok! 4 yıllık hapis cezası onandı

Fransa’da Paris Temyiz Mahkemesi, Beşar Esad’ın amcası Rıfat Esad'ın yolsuzluk davasıyla ilgili temyiz talebini reddederken, Rıfat Esad’a verilen 4 yıllık hapis cezası onandı.

4 yıllık hapis cezası onandı

Fransa’da Paris Temyiz Mahkemesi, Beşar Esad’ın amcası Rıfat Esad'ın yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili olarak görülen davada karar verdi. Amca Esad’ın 17 Haziran 2020’de yasa dışı yollardan 90 milyon euro değerinde mülk edindiği için hapis cezasına çarptırılmasının ardından avukatları, karara itiraz ederek Paris Temyiz Mahkemesi’ne başvurmuştu. Rıfat Esad'ın temyiz talebi reddedilirken, 17 Haziran 2020’de yasa dışı yollardan 90 milyon euro değerinde mülk edindiği için verilen 4 yıllık hapis cezası onandı.

1984'ten bu yana sürgünde yaşayan 84 yasındaki Esad’a yöneltilen suçlamalar arasında "organize kara para aklama”, “Suriye kamu fonlarını zimmete geçirme” ve “ağırlaştırılmış vergi kaçakçılığı" bulunuyor.

Öte yandan, Amca Esad’ın Fransa’daki tüm mal varlığının yanı sıra İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan 29 milyon euro değerindeki mülküne de el konulmuştu. Rıfat Esad ise bu mülkü Suudi Kraliyet Ailesi’nin hediyeleri aracılığıyla edindiğini savunmuştu.

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