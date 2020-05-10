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Esad rejimi İdlib’deki köylere saldırdı: 5 yaralı

Suriye’de Esad rejiminin İdlib’in güneyindeki iki köye topçu atışlarıyla düzenlediği saldırılarda en az 5 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:45:56 -
Esad rejimi İdlib’deki köylere saldırdı: 5 yaralı

Suriye’de Esad rejiminin İdlib’in güneyindeki iki köye topçu atışlarıyla düzenlediği saldırılarda en az 5 sivil yaralandı.


Suriye’de Beşar Esad rejimi topçu atışlarıyla İdlib’in güneyindeki köylere saldırıyor. Rejim güçlerinin Cebel Zaviye bölgesindeki Kansafra ve Abilin köylerine düzenlediği saldırılarda en az 5 sivilin yaralandığı kaydedildi. Sivil savunma ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere götürdü.

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