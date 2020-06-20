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Esad rejimi askerleri taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama: 3 ölü, 16 yaralı

Suriye’nin Dera kentinde Esad rejimi askerleri taşıyan otobüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada en az 3 askerin öldüğü, 16 askerin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 15:37:46 -
Esad rejimi askerleri taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama: 3 ölü, 16 yaralı

Suriye’nin Dera kentinde Esad rejimi askerleri taşıyan otobüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada en az 3 askerin öldüğü, 16 askerin yaralandığı bildirildi.


Suriye’nin Dera kentinin doğusundaki Kehil kasabasına giden yolda Esad rejimi askerleri taşıyan otobüsün geçişi sırasında, yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada en az 3 askerin öldüğü, 16 askerin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan bazıların durumunun ağır olduğu ifade edildi.

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