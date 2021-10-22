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Dünya Esad katliamının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Dünya

Esad katliamının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen topçu saldırısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 18:59:00 - 2021-10-22 19:08:16

Suriye’nin İdlib kentine bağlı Eriha kasabasına 2 gün önce Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen topçu saldırısına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Esad rejimi, 2 gün önce İdlib kentine bağlı Eriha kasabasına topçu saldırısı gerçekleştirmişti. Sivillerin hedef alındığı saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetmiş 30'Dan fazla kişi de yaralanmıştı.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Saldırı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir mağazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, Esad rejiminin attığı top mermisinin okul öğrencilerinin saklandığı mağazaya düştüğü görülüyor.

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