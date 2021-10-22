Esad katliamının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen topçu saldırısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Suriye’nin İdlib kentine bağlı Eriha kasabasına 2 gün önce Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen topçu saldırısına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Esad rejimi, 2 gün önce İdlib kentine bağlı Eriha kasabasına topçu saldırısı gerçekleştirmişti. Sivillerin hedef alındığı saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetmiş 30'Dan fazla kişi de yaralanmıştı.
Yeni görüntüler ortaya çıktı
Saldırı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir mağazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, Esad rejiminin attığı top mermisinin okul öğrencilerinin saklandığı mağazaya düştüğü görülüyor.