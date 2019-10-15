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Esad Coşan'ın, 25 Sene Önce Suriye Hakkındaki Tespitleri!

Suriye’de binlerce vatandaşı toprağından eden hain terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı, terör koridorunu önlemek amacıyla devam ederken, Esad Coşan'ın, 25 sene önce Suriye hakkındaki tespitleri akıllara geldi.

15 Ekim 2019 Salı 15:50

Suriye’de Mart 2011'den bu yana süren iç savaşta, yüz binlerce insan hayatını kaybetti, 5,5 milyondan fazla sivil hayatta kalabilmek için başka ülkelere sığındı.

Orta Doğu'da "Arap Baharı" olarak adlandırılan olayların sürdüğü 15 Mart 2011'de Dera ilinde bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla, Suriye'deki halk ayaklanmasının fitili ateşlenmişti.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 11 Mart tarihli raporunda, Esed rejiminin Mart 2011- Mart 2019'da alıkoyduğu kişilerden en az 127 bin 916'sını halen cezaevlerinde tuttuğunu açıkladı. Rapora göre, en az 13 bin 983 kişi rejimin işkencesi nedeniyle öldü.

ABD ve İsrail’in desteğiyle de PKK/YPG başta olmak üzere birçok terör örgütü binlerce vatandaşı toprağından etti.

Türkiye, Suriye’de terör örgütlerinin hayali olan ‘garnizon devlet’ çabalarını Barış Pınarı Harekatı ile suya düşürdü.

Suriye’de binlerce vatandaşı toprağından eden hain terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı, terör koridorunu önlemek amacıyla devam ediyor.

'Terör sıcak savaşa ısınmaktır'

Suriye’deki durumla ilgili Esad Coşan'ın, 25 sene önce Suriye hakkındaki tespitleri akıllar geldi.

‘Suriye’de Ermeniler, Süryaniler hakim’ diyen Esad Coşan, ‘Teröristleri tutup, bu tarafa yönlendirip lojistik destek sağlıyor’ ifadelerine yer vermişti.

Esad Coşan,"Terör sıcak savaşa hazırlıktır, Kürt kardeşlerimizin de bu duruma kapılmaması lazım çünkü bu toprakları Kürtlere vermeye razı olmazlar" şeklinde konuşmuştu.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 15:50
  1. Suriye
  2. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR)
  3. PKK/YPG
  4. Türkiye
  5. Es'ad Coşan
  6. Beşşar Esed
  7. Barış Pınarı Harekatı
  8. Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Pınarı Harekatı başlama emri

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