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Aktüel Erzurum'un tarihi mekanlarında Kovid-19 sessizliği
Aktüel

Erzurum'un tarihi mekanlarında Kovid-19 sessizliği

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:34:48 -
Erzurum'un tarihi mekanlarında Kovid-19 sessizliği

ERZURUM (AA) - Erzurum'un medrese, cami, kale gibi tarihi ve turistik mekanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla en sakin günlerini yaşıyor.

Kovid-19 salgını öncesi turistlerin sıkça ziyaret ettiği ve bugünlerde sessizliğe bürünen Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Üç Kümbetler, Erzurum Kalesi ile Yakutiye Medresesi, kentin en önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.

Koronavirüs tedbirleri alınarak ziyaret edilen tarihi yapıların girişlerinde dezenfektan ve uyarıcı afişler de bulunuyor.

Maskesiz ziyaretçi kabul edilmeyen tarihi yapılar, özellikle hafta içi sessizliğe bürünüyor.

Öte yandan, kentin en işlek caddelerinde bulunan az sayıda kişinin de maske taktığı gözlendi.

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