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Spor Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir: "Çok mutlu ve heyecanlıyım"
Spor

Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir: "Çok mutlu ve heyecanlıyım"

''İlk antrenmanda oyuncu grubuyla ilgili güzel geri bildirimler aldığımızı düşünüyorum. Oyuncuların ilgisi alakası, antrenmana katılımları son derece önemliydi''

Yeniakit Publisher
2020-12-04 00:27:07 -
Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir: "Çok mutlu ve heyecanlıyım"

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir, takıma ciddi katkılar sağlamak için geldiğini belirterek, "Çok mutlu ve heyecanlıyım." ifadesini kullandı.

Çimşir, mavi-beyazlı kulübün basın birimine yaptığı açıklamada, Trabzonspor'dan sonra Erzurumspor'da olmanın önemine dikkati çekti.

Oyuncularla güzel işler yapacaklarını kaydeden Çimşir, "Oyuncularla bu sene hedeflediğimiz şekilde bu ligi bitirip önümüzdeki yıllarla alakalı çok ciddi işler yapacağımızı düşünüyorum. Uzun vadeli plan yapmayı düşünüyoruz. İlk antrenmanda oyuncu grubuyla ilgili güzel geri bildirimler aldığımızı düşünüyorum. Oyuncuların ilgisi alakası, antrenmana katılımları son derece önemliydi. O anlamda o ışığı gördüm. İnşallah onlarla birlikte hedeflediğimiz doğrultuda çok daha sağlıklı şekilde devam ederiz." değerlenirmesinde bulundu.

Çimşir, bütün futbolculara ihtiyacının olduğuna işaret ederek şunları aktardı:

"Çok mutlu ve heyecanlıyım. Böyle güzide bir kulüpte teknik direktör olarak göreve başlamak benim için son derece önemliydi. Oyuncuların hepsine çok ihtiyacımız var. Çarşamba pazar maçları oynayacağız ve çok yoğun bir fikstüre giriyoruz her oyuncuya ihtiyacımız var. Herkesin hazır olması gerekiyor. İnşallah onlarla birlikte bu başlangıcı iyi yapıp sonunu iyi getireceğiz. Taraftarın ilgisinden dolayı da teşekkür ederim inşallah onları mahcup etmem. Bu bize daha fazla sorumluluk yüklüyor. Onların da beklentisi var ismimizle alakalı. İnşallah daha çok gayret göstererek onların bu sevgi ve alakasına layık olmaya çalışırız."

Ekip halinde çok iddialı olduklarını ifade eden Çimşir, yoğun tempo nedeniyle camia ve taraftarın kendilerine destek olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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