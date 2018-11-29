Erzurumsporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular Hakan Canbazoğlu ve Taylan Antalyalı, Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri ile bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, MYO yönetimince öğrencilerin uyum sürecini hızlandırmak ve sınav stresini azaltmak için çeşitli etkinlikleri düzenlendi.

Bu çerçevede yüksekokulu ziyaret eden mavi-beyazlı futbolculardan kaleci Hakan Canbazoğlu ve Taylan Antalyalı da öğrencilerle söyleşi yaptı.

Futbolcular, sorularını yanıtladığı öğrencilere, amatör olarak da olsa herhangi bir spor branşıyla ilgilenmeleri önerdi.

Ziyarette Hakan Canbazoğlu'un doğum günü olduğunu öğrenen öğrenciler, sürpriz yaparak deneyimli file bekçisinin doğum gününü kutladı.

Hakan Canbazoğlu ve Taylan Antalyalı söyleşinin ardından öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.