  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Erzurumsporlu futbolcu Armando Sadiku: ''Transferim çok hızlı gerçekleşti"
Spor

Erzurumsporlu futbolcu Armando Sadiku: ''Transferim çok hızlı gerçekleşti"

''Başkan Hüseyin Üneş ile menajerim bir görüşme yaptılar. Başkanımız o görüşmede camiayı, takımı ve Erzurumspor'un nasıl bir aile olduğunu anlattıktan sonra bende o duyguyu hissettim, mutlu oldum" - "Taraftarlardan sosyal medya üzerinden çok sayıda mesaj aldım. Bana sürekli 'Dadaş' diye hitap ediyorlardı. Hepsine çok teşekkür ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-09 20:40:22 -
Erzurumsporlu futbolcu Armando Sadiku: ''Transferim çok hızlı gerçekleşti"

ERZURUM (AA) - Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni transferlerinden Armando Sadiku, elinden gelenin en iyisini yaparak takımın güzel sonuçlar alması için mücadele edeceğini belirtti.

Mavi-beyazlı kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki Sadiku, dün katıldığı yeni takımında futbolcu arkadaşları ve teknik heyetle tanışma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Arnavut futbolcu, tesislerin yapısı ve şartlardan çok memnun kaldığını aktararak, "Teknik direktör Mehmet Özdilek hakkında gelmeden önce çok şey biliyordum. Türk futbolunda efsaneleşmiş bir isim gerçekten. Çok sayıda Süper Lig takımını da çalıştırmış, kariyerli bir hoca." ifadelerini kullandı.


- Taraftarın büyük ilgisi memnun etti


Transfer süreci hakkında da bilgi veren ve taraftarların kendisine olan ilgisinden çok memnun kaldığını ifade eden Sadiku, şunları kaydetti:

"Transferim çok hızlı gerçekleşti. Başkan Hüseyin Üneş ile menajerim bir görüşme yaptılar. Başkanımız o görüşmede camiayı, takımı ve Erzurumspor'un nasıl bir aile olduğunu anlattıktan sonra ben de o duyguyu hissettim, mutlu oldum. Başkanımız çok iyi bir insan, transfer de bu görüşmeden sonra çok çabuk gerçekleşti diyebilirim. Taraftarlardan sosyal medya üzerinden çok sayıda mesaj aldım. Bana sürekli 'Dadaş' diye hitap ediyorlardı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Geldiğimden beri tek düşüncem; antrenmanlarda çok çalışıp ve maçlarda elimden gelenin en iyisini yapmak. Umarım bunu da gerçekleştirebilirim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal’ın halefinin ilk skandalı patladı! Canlı yayında büyük terbiyesizlik
Medya

Fatih Portakal’ın halefinin ilk skandalı patladı! Canlı yayında büyük terbiyesizlik

Provokatif haberleriyle bilinen FOX Ana Haber’de Fatih Portakal’ın yerine geçen Selçuk Tepeli’nin köprü geçiş ücretlerinden bahsederken kull..
Yunan fena köpürecek! Tercihlerini Türkiye'den yana kullandılar
Gündem

Yunan fena köpürecek! Tercihlerini Türkiye'den yana kullandılar

İskoçya ve Galler, Yunanistan'dan dönenlere karantina uygulamaya başlayınca, turistler rotayı Türkiye'ye çevirdi. Konuya ilişkin açıklama ya..
Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif
Gündem

Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif

Rus devlet sanayi şirketi Rostech çatısı altında faaliyet gösteren gaz türbinli motor üreticisi ODK-Klimov’un CEO’su Aleksandr Vatagin, MİG-..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı