Erzurumsporlu futbolcu Armando Sadiku: ''Transferim çok hızlı gerçekleşti"

ERZURUM (AA) - Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni transferlerinden Armando Sadiku, elinden gelenin en iyisini yaparak takımın güzel sonuçlar alması için mücadele edeceğini belirtti.

Mavi-beyazlı kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki Sadiku, dün katıldığı yeni takımında futbolcu arkadaşları ve teknik heyetle tanışma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Arnavut futbolcu, tesislerin yapısı ve şartlardan çok memnun kaldığını aktararak, "Teknik direktör Mehmet Özdilek hakkında gelmeden önce çok şey biliyordum. Türk futbolunda efsaneleşmiş bir isim gerçekten. Çok sayıda Süper Lig takımını da çalıştırmış, kariyerli bir hoca." ifadelerini kullandı.





- Taraftarın büyük ilgisi memnun etti





Transfer süreci hakkında da bilgi veren ve taraftarların kendisine olan ilgisinden çok memnun kaldığını ifade eden Sadiku, şunları kaydetti:

"Transferim çok hızlı gerçekleşti. Başkan Hüseyin Üneş ile menajerim bir görüşme yaptılar. Başkanımız o görüşmede camiayı, takımı ve Erzurumspor'un nasıl bir aile olduğunu anlattıktan sonra ben de o duyguyu hissettim, mutlu oldum. Başkanımız çok iyi bir insan, transfer de bu görüşmeden sonra çok çabuk gerçekleşti diyebilirim. Taraftarlardan sosyal medya üzerinden çok sayıda mesaj aldım. Bana sürekli 'Dadaş' diye hitap ediyorlardı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Geldiğimden beri tek düşüncem; antrenmanlarda çok çalışıp ve maçlarda elimden gelenin en iyisini yapmak. Umarım bunu da gerçekleştirebilirim."