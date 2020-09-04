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Spor Erzurumspor'da Ömer Şişmanoğlu sağlık kontrolünden geçti
Spor

Erzurumspor'da Ömer Şişmanoğlu sağlık kontrolünden geçti

Yeniakit Publisher
2020-09-04 15:33:25 -
Erzurumspor'da Ömer Şişmanoğlu sağlık kontrolünden geçti

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sözleşme uzattığı Ömer Şişmanoğlu, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu sezon yeniden anlaştığımız oyuncumuz Ömer Şişmanoğlu, sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Futbolcumuza ve tüm kafilemize sakatlıksız, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Şişmanoğlu, dün 1+1 yıllık yeni mukavele imzalamıştı.


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