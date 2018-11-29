Erzurumspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları





ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.



Mavi-beyazlı futbolcuların daha sonra pas ve 5'e 2 top kapma çalışmaları yaptığı idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana sakatlıkları bulunan futbolculardan Siphiwe Tshabalala ve Arsen Khubulov katılmazken, Leo Schwechlen takımdan ayrı çalıştı.