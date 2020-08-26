  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Erzurumspor'da bir futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Erzurumspor'da bir futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 11:11:35 -
Erzurumspor'da bir futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

ERZURUM (AA) - Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni transfer Arturo Mina'nın yanı sıra bir futbolcunun daha koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol takımımızda bir futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.

Erzurum temsilcisinin kadrosuna yeni kattığı futbolculardan Arturo Mina'nın da dün ülkesi Ekvador'da yaptığı testin pozitif çıkmasının ardından izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı açıklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam Memiş'ten altın ve gümüşle ilgili flaş açıklamalar
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın ve gümüşle ilgili flaş açıklamalar

Altın Piyasaları ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, yeniakit.com.tr'de soruları yanıtladı. Memiş, altın ve gümüşle ilgili kritik açıklamalarda b..
UEFA Süper Kupa Finali seyirci ile mi oynanacak?
Spor

UEFA Süper Kupa Finali seyirci ile mi oynanacak?

Uluslararası Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama ile Süper Kupa finalinin koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda seyirci ile ..
Türkiye'ye bölgeden petrol müjdesi! Uzmanlar öyle bir bilgi verdi ki...
Gündem

Türkiye'ye bölgeden petrol müjdesi! Uzmanlar öyle bir bilgi verdi ki...

Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaza yakın noktalarda petrol olabileceği öğrenildi. Uzmanlar, doğalgaz ve petrolün yan yana, a..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı