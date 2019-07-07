Erzurumspor yeni sezona hazırlıklarını sürdürüyor
1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettiriyor.07 Temmuz 2019 Pazar 15:13
1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Muzaffer Bilazer yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.
Tatilden dönen futbolcuların da katıldığı antrenmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalıştı.
Takımı ziyarete gelen kulübün onursal başkanı Mehmet Sekmen de çalışmaları bir süre takip etti.
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