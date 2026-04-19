Erzurumspor Süper Lig’e yükseldi, Başkan Erdoğan başarılar diledi!

Erzurumspor’un Trendyol Süper Lig’e geri dönüşü, devletin zirvesinde de sevinçle karşılandı. Bugün alınan sonuçların ardından bir üst lige yükselmeyi matematiksel olarak garantileyen mavi-beyazlı ekip için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir tebrik mesajı paylaştı. Erzurumspor’un bu sezon sergilediği performansla futbol kamuoyunun takdirini kazandığını vurgulayan Erdoğan, Erzurumlu vatandaşların bu büyük gururuna ortak oldu.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün alınan sonuçlarla birlikte Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen, bu sezon oynadığı futbolla herkesin takdirini kazanan Erzurumspor'u, Erzurumlu tüm kardeşlerimi, tüm dadaşları yürekten tebrik ediyorum.

Erzurumspor'a Süper Lig'de şimdiden başarılar diliyorum."