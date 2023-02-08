Erzurumspor sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Türkiye'nin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç olduğu zor dönemde ""Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım" diyerek açıkça siyaset yapan Kemal Kılıçdaroğlu tepki çekmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından “Bölgeden dönünce SPK’ya gideceğim. En acı dolu günlerimizde bile, küçük yatırımcıyı soymaya doymadılar. Reziller!” mesajını yayınladı.

Kılıçdaroğlu’nun mesajına Süper Lig’den 1. Lig’e düşen, 1. Lig’de de küme düşme hattının hemen üstünde bulunan Erzurumspor’un sosyal medya hesabından “Sen nasıl bir rezilsin ya. Ne SPK’sı ya” diye yazıldı.

Daha sonra Erzurumspor hesabından paylaşılan mesaj silindi.