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Spor Erzurumspor, Sadiku’yu renklerine bağladı
Spor

Erzurumspor, Sadiku’yu renklerine bağladı

Süper Lig’in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor, Arnavutluk Milli Takımı forması giyen forvet Armando Sadiku’yu renklerine bağladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 12:32:00 -
Erzurumspor, Sadiku’yu renklerine bağladı

İç ve dış transferlerde hareketli günler yaşayan BB Erzurumspor Arnavut forvet Armando Sadiku’yu transfer ederek hücum hattına kuvvet kazandırdı. Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 29 yaşındaki deneyimli forvetle prensipte anlaşma sağlandığını, oyuncunun milli maçları sonrası sağlık kontrollerinden geçip takıma katılacağını duyurdu. 29 yaşındaki deneyimli forvet Armando Sadiku Daha önce İspanya’da Malaga ve Levante formaları giymişti.

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