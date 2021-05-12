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Spor Erzurumspor küme mi düştü? Küme düşen takımlar hangileri oldu? Ankaragücü ligden düştü mü?
Spor

Erzurumspor küme mi düştü? Küme düşen takımlar hangileri oldu? Ankaragücü ligden düştü mü?

Süper Lig’de 41. hafta heyecanı vardı. Adana Demirspor 26, GZT Giresunspor 44 yıl sonra Süper Lig'de yükselen takımlar olmuştu. Süper Lig’den TFF 1. Lig’e düşen takımlar da merak ediliyor. Süper Lig 41. hafta maç sonuçlarıyla birlikte küme düşen iki takım daha belli oldu. Ankaragücü ve Erzurumspor tüm düşen takımlar oldu. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 12:12:00 -
Erzurumspor küme mi düştü? Küme düşen takımlar hangileri oldu? Ankaragücü ligden düştü mü?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in bitime 1 hafta kala Denizlispor'un ardından Ankaragücü ve Erzurumspor'un da küme düşmesi kesinleşti. BB Erzurumspor Süper Lig'in 41.haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendi ancak Süper Lig'e veda etti. Kayserispor'un 1 puan almasından ardından 40 puanda kalan BB Erzurumspor, son haftayı BAY geçeceği için lige veda etti

Alanyaspor maçın ilk yarısında Efecan Karaca'nın penaltı golleriyle 2-0 öne geçti. Devre bitmeden Rashani farkı 1'e indirdi. İkinci yarıda yine Rashani ardından 84.dakikada Cenk Ahmet Alkılıç, BB Erzurumspor'a galibiyeti getirdi ancak bu skor konuk ekibe yetmedi.

Hangi takımlar küme düştü?

Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Ankaragücü de alt lige düştü. Denizlispor'un geçtiğimiz haftalarda küme düşmesi kesinleşmişti.

Süper Lig maç sonuçları

Alanyaspor - BB Erzurumspor: 2-3

Kasımpaşa - Ankaragücü: 3-1

Başakşehir - Kayserispor: 0-0

Gaziantep FK - Ç.Rizespor: 4-5

Yeni Malatyaspor - Hatayspor: 1-1

Gençlerbirliği - Göztepe: 5-3

Beşiktaş-Fatih Karagümrük: 2-1

Denizlispor-Galatasaray 1-4

Fenerbahçe-Sivasspor 1-2

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