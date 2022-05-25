Erzurumspor İstanbulspor play off yarı final maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

Erzurumspor ile İstanbulspor arasında oynanacak olan maç sonrası bir takım final için avantaj elde edecek. Peki, Erzurumspor İstanbulspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Ankaragücü ve Ümraniyespor’un direkt olarak Süper Lig’e yükseldiği sezonda Bandırmaspor, İstanbulspor, Erzurumspor ve Eyüpspor ise üçüncü takım olabilmek için kıyasıya mücadele verecekler.

Erzurumspor İstanbulspor play off yarı final maçı saat kaçta?

Erzurumspor İstanbulspor play off yarı final maçı nerede oyanacak? Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak maçı, Sarper Barış Saka yönetecek. Saat 18.30'da başlayacak Erzurumspor İstanbulspor maçı, TRT SPOR ve Bein Sports Max 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek olan maç 25 Mayıs 2022 Salı günü oynanacak.

Erzurumspor İstanbulspor play off yarı final rövanş maçları ne zaman?

Play-off yarı finalde rövanş maçları ise 29 Mayıs Pazar günü oynanacak. Yarı finalde rakiplerine üstünlük kuracak ekipler, Spor Toto Süper Lig'e çıkmak için finalde karşı karşıya gelecek.

Erzurumspor İstanbulspor istatistikleri

Erzurumspor son 8 maçında 4 kez kazanıp, 2 kez kaybetti ve 2 kez de berabere kaldı. İstanbulspor ise son 8 maçında 3 kez kazandı 3 kez berabere kaldı ve 2 kez de mağlup oldu.