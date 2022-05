Erzurumspor İstanbulspor play off yarı final maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

1. Lig'de play off için heyecan dorukta. 1. Lig play off yarı final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İstanbulspor'u konuk edecek. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 58 puanla 5'inci sırada bitirirken, İstanbulspor ise 60 puanla ligi 4'üncü olarak tamamladı. Peki Erzurumspor İstanbulspor play off yarı final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı?