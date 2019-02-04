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Erzurumspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

04 Şubat 2019 Pazartesi 16:29
Erzurumspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 21. haftada 9 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde antrenmana çıkan mavi-beyazlı ekip, yedek kadroyla sahada idman yaptı.

İdmanda ısınmanın ardından koşu yapan futbolcular, minyatür kale maçla antrenmanı tamamladı.

Mavi-beyazlı ekibin ligde Çaykur Rizespor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan futbolcuları ise tesis içindeki fitness salonunda kuvvet ve kondisyon çalıştı.


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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 16:29
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