Erzurumspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 21. haftada 9 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde antrenmana çıkan mavi-beyazlı ekip, yedek kadroyla sahada idman yaptı. İdmanda ısınmanın ardından koşu yapan futbolcular, minyatür kale maçla antrenmanı tamamladı. Mavi-beyazlı ekibin ligde Çaykur Rizespor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan futbolcuları ise tesis içindeki fitness salonunda kuvvet ve kondisyon çalıştı.



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