Erzurumspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 30. haftadaki Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Kazım Karabekir Stadyumu'nda akşam antrenmanına çıkan mavi-beyazlı ekip, yoğun kar yağışı altında yaklaşık 1,5 saat çalıştı. Isınmanın ardından 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan antrenmanda futbolcular, tek ve çift kale maçla günü tamamladı. Erzurum temsilcisi, 27 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan, tedavisi devam eden Egemen Korkmaz antrenmanda yer almadı. Erzurum Valisi Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı ve kulübün onursal başkanı Mehmet Sekmen de sahaya gelerek sportif direktör Zafer Demir ile takım hakkında sohbet etti ve antrenmanı izledi.





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