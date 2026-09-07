Erzurumlu çiftin 30 yıllık evlat hasretini Ecrin Su dindirdi

Erzurum'da 30 yıllık evliliklerinde 8 bebeğini düşükle kaybeden ve gördükleri tedavilerden sonuç alamayan Ali Ekiz (54) ile eşi Firget Ekiz (52), 2024 yılında başvurdukları Koruyucu Aile Modeli sayesinde 1,5 yaşındayken kucaklarına aldıkları Ecrin Su ile evlat hasretini dindirdi.

Çeşitli rahatsızlıklar ve düşükler nedeniyle 8 çocuğunu kaybeden emekli Ali Ekiz ile ev hanımı eşi Firget Ekiz, çocuk sahibi olma hayalinden vazgeçmedi. Çift, 2024 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne koruyucu aile olmak için başvurdu. Yapılan değerlendirmelerin ardından Ecrin Su'yu Koruyucu Aile Modeli kapsamında kucağına alan çiftin evinde çocuk neşesi yaşanmaya başladı.

3 yaşına basan Ecrin Su'yu öz evlatlarından ayırmadıklarını belirten Ekiz çifti, koruyucu aile olmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti. Evlat sahibi olmak isteyen ancak koruyucu aile olma konusunda tereddüt yaşayan ailelere de seslenen çift, çocukların aile sevgisine, ailelerin ise çocukların neşesine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

"Koruyucu aile olmak gerçekten de gurur verici"

Ali Ekiz, kızlarını 2024'teki başvurunun ardından aldıklarını anlattı: "Herkese tavsiye ederim. Koruyucu aile olmak gerçekten de gurur verici. Tereddütte olan aileler, yani böyle düşünüp de kararsız kalan aileler bir an önce başvursunlar."

Kendi öz çocuklarının olmadığını, 8 çocuklarının yaşamadığını aktaran Ekiz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurduktan sonra Ecrin Su'ya kavuştuklarını ve memnun olduklarını söyledi; müdüründen tüm ekibine kadar Sosyal Hizmetler çalışanlarına teşekkür etti. Koruyucu aile olmayı düşünen ancak kararsız kalan çok aile bulunduğunu kaydeden Ekiz, bu konuda ailelere yardımcı olunması ve sürecin kolaylaştırılması halinde sayının artacağını belirterek "1, 2 olur; 2, 4 olur. Çocuklar ailelere kavuşur" dedi.

30 yıllık evli olduklarını söyleyen Ali Ekiz, "Çocuksuz bir ev neşesiz bir ev oluyor. Hem bizim çocuğa ihtiyacımız vardı, evimize bir neşe geldi. İnanır mısın, yani bizim öz evlattan farkı yok kızımızın" ifadelerini kullandı. Ekiz, "Düşünen aileler bir an önce başvursunlar, zaman kaybetmesinler" çağrısında bulundu.

"Evimizin neşesi oldu"

Firget Ekiz de çocuklarının yaşamadığını, düşükler geçirdiğini ve gördüğü tedavilerden sonuç alamadıklarını anlattı. "Nasip Ecrin Su'daymış demek ki bizim de. Biz Ecrin Su'yu aldık, çok mutluyuz. Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim" diyen Ekiz, kızının evinin, kendisinin ve her şeyin neşesi olduğunu söyledi.

Akrabalarının, eş ve dostlarının da Ecrin Su'yu çok sevdiğini aktaran Firget Ekiz, "Bir çocuğun hayatını kurtarmak demek yani dünya yüzünde başka bir şeyimiz yok zaten, gelmişiz. Çok severek bakıyorum, çok severek ilgileniyoruz yani. Hiçbir şeyden eksik bırakmak istemiyoruz" diye konuştu. Ekiz, yakında okul başladığında Ecrin Su'nun okul ihtiyaçlarını da yerine getireceklerini sözlerine ekledi.