Erzurumlu çiftçilere yıl sonuna kadar 300 milyon lira destek verilecek

ERZURUM (AA) - Erzurum'da tarımsal destek ödemeleri kapsamında yıl sonuna kadar çiftçilere 300 milyon lira ödeme yapılacak.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, çiftçilere yönelik destekler bu yıl da devam edecek.

Vali Okay Memiş, 2019'da 275 milyon ödeme yapıldığını hatırlatarak, 2020'de bu ödemelerin önemli ölçüde artacağını belirtti.

Bu ödemelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde çiftçilere moral ve motivasyon kaynağı olacağını ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

"Bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, tarım ve hayvancılığı sürdürmenin yanı sıra alternatif tarım tekniklerini geliştirmek amacıyla çiftçilerimize önemli destekler vermekteyiz. Bu kapsamda bu yıl 300 milyon lira destek ödemesi yapacağız. Mazot, gübre, yem bitkileri, hububat, koyun ve keçi, hayvan hastalıkları ve arı desteklemeleri başta olmak üzere bu güne kadar 124 milyon lira destek ödemesi yaptık. Buzağı ile sürü büyütme desteklerine yönelik 115 milyon lira ile toplamda 239 milyon destek ödemesi yapacağız. Yıl sonuna kadar 300 milyonluk destek vermiş olacağız."