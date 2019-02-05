Erzurum'daki STK'lardan TFF ve MHK'ye tepki





ERZURUM (AA) - Erzurum'da faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a haksızlık yapıldığını iddia ederek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Merkez Hakem Kuruluna (MHK) tepki gösterdi.

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) Başkanı Mustafa Güvenli, yaptığı yazılı açıklamada, yılda bir kez de olsa Erzurum'a gelmenin futbol baronlarının zoruna gittiğini ileri sürdü.

Erzurumspor'a yapılan haksızlıkların sadece Çaykur Rizespor maçıyla sınırlı olmadığını savunan Güvenli, şu ifadeleri kullandı:

"Bu maç Erzurumspor'a karşı bakış açısının somut örneklerinden sadece bir tanesidir. Bu takım ve bu şehir, aynı muameleyi daha önce de gördü ve yaşadı. Bunun sebebi çok açık, Erzurum'a gelmek, Erzurum'da maça çıkmak, futbolun baronlarının ve patronlarının zoruna gidiyor. Biz yıllardır bu bakış açısını değiştirmenin mücadelesini veriyoruz. İşte bunu başarabildiğimiz an Erzurum'un kazandığı an olacaktır. Erzurum'un ve Erzurumspor'un maruz kaldığı bu haksız muamele ve ayrımcı bakışı kınıyoruz. Erzurumspor taraftarlarının haklı mücadelesine tam destek verdiğimizi belirtmek istiyoruz."

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Demir de yazılı açıklamasında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olduğunu hatırlattı.

"Dadaşlar"ın bu karşılaşmada sahadaki mücadelesine rağmen masada kaybettiğini iddia eden Demir, şunları kaydetti:

"Erzurum ve Erzurumspor'u yok sayan, sistematik şekilde koca şehrin futbol takımı üzerine oynanan oyunlara dur demek için, demokratik hakkımızı kullanarak, hakemleri ve federasyonu protesto etmek, Erzurum ve Erzurumlunun hak ve menfaatlerini savunmak ve bizi yok sayanlara 'buradayız' demek, sesimizi duyurmak için 9 Şubat 2019 Cumartesi günü TFF Erzurum Bölge Müdürlüğü önünde buluşacağız."



