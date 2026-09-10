Erzurum’daki KOBİ’ler için yeni destek modeli masada

Erzurum iş dünyasının finansmana erişim ve yatırım desteklerine ilişkin talepleri KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu’nun katıldığı toplantıda masaya yatırıldı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda KOSGEB tarafından yürütülen "KOBİ’ler İçin Destek ve Dönüşüm Programı", KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu’nun katılımıyla Erzurum’da gerçekleştirildi.

KOBİ’lerin değişen ihtiyaçlarına yönelik KOSGEB destek programları ile finansmana erişim mekanizmalarının ele alındığı programda; girişimcilikten kapasite geliştirmeye, dijital ve kurumsal dönüşümden küresel rekabetçiliğe, üretimin ve istihdamın korunmasından işletmelerin dayanıklılığının güçlendirilmesine kadar farklı başlıklardaki destek imkânları katılımcılarla paylaşıldı. Programda ayrıca Erzurum’daki işletmelerin ihtiyaçları, bölgesel koşulların yatırım ve üretim üzerindeki etkileri ile KOBİ’lerin ölçek büyütme, verimlilik, ihracat ve finansmana erişim süreçleri değerlendirildi.

“KOBİ’lerin farklı gelişim aşamalarına yönelik bütüncül bir destek”

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, KOSGEB’in girişimcilikten kapasite geliştirmeye, finansmana erişimden küresel rekabetçiliğe kadar KOBİ’lerin farklı gelişim aşamalarına yönelik bütüncül bir destek yapısı sunduğunu belirterek, "Amacımız, işletmelerimizi ihtiyaçlarına uygun mekanizmalarla buluşturmak ve verilen desteğin üretime, istihdama, verimliliğe ve rekabet gücüne dönüşmesini sağlamak." dedi.

ETSO’dan dijital hamle

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın ise Erzurum’un ekonomik ve coğrafi şartlarının yatırım süreçlerinde dikkate alınmasının önemine vurgu yaptı. Erzurum’un ekonomik dönüşümünü günübirlik çözümler yerine uzun vadeli, bilimsel ve ölçülebilir bir yaklaşımla ele aldıklarını belirten Özakalın, bu doğrultuda gerçekleştirilen "2034’e Doğru Erzurum Çalıştayı" ile şehrin ekonomik ve sektörel önceliklerinin ortaya konulduğunu, elde edilen sonuçların bir Strateji Rehberine dönüştürüldüğünü ifade etti. Özakalın, Erzurum’da yürütülecek çalışmaların birbirinden bağımsız projeler şeklinde değil; üniversiteler, kamu kurumları, teknoloji geliştirme yapıları ve özel sektörün birlikte hareket ettiği bütüncül bir sistem içerisinde ele alınması gerektiğini vurguladı. ETSO’nun Dijital Hamle Ölçeği kapsamında geliştirdiği Dijital Olgunluk Değerlendirme (DOD) ve Kurumsal Olgunluk Değerlendirme (KOD) sistemleriyle işletmelerin mevcut durumlarının analiz edilebildiğini belirten Özakalın, dönüşüm sürecinin ölçülebilir sonuçlara dayanması gerektiğini kaydetti. Özakalın, yaklaşımı şu sözlerle özetledi: "Ölçelim, yol haritasını oluşturalım, destekleyelim ve sonucu yeniden ölçelim. Erzurum’da yalnızca bir dönüşüm fikrinden söz etmiyoruz; bunun ölçme ve değerlendirme altyapısını da oluşturmuş durumdayız."

“Adil bir destek mekanizması talep ediyoruz”

Bölgesel farklılıkların destek mekanizmalarının uygulanmasında daha güçlü biçimde dikkate alınması gerektiğini ifade eden Özakalın, Erzurum’daki işletmelerin pazara erişim, lojistik maliyetleri, nitelikli iş gücüne ulaşma, finansmana erişim ve yatırım şartları bakımından farklı koşullarla karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekti. Özakalın, "Biz Erzurum için ayrıcalık değil; farklı başlangıç koşullarını dikkate alan adil bir destek mekanizması talep ediyoruz. Bizim pozitif ayrımcılıktan kastımız tam olarak budur." dedi. İşletmenin bulunduğu ilin gelişmişlik düzeyi, lojistik dezavantajları, istihdama ve bölgesel kalkınmaya sağlayacağı katkının değerlendirmelerde dikkate alınmasını isteyen Özakalın, Erzurum’daki yatırımların destek oranları, üst limitler ve değerlendirme kriterleri bakımından bölgesel koşullara uygun mekanizmalarla güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Özakalın ayrıca imalat, gıda, turizm, lojistik, yazılım, enerji, teknoloji ve ihracat gibi Erzurum açısından stratejik sektörleri kapsayacak özel bir pilot destek yaklaşımının değerlendirilmesini önerdi. Erzurum sanayicileri için yeni iş birliği modeli Programda öne çıkan başlıklardan biri de Erzurum’daki organize sanayi bölgelerinde yatırım yapan işletmelerin KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı’na erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik ETSO ile KOSGEB arasında geliştirilebilecek iş birliği modeli oldu. Bu kapsamda, organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin programa erişiminde karşılaşılan kriterler, bölgesel koşullar ve Erzurum’daki yatırımların destek mekanizmalarından daha etkin yararlanabilmesine yönelik alternatifler ETSO ve KOSGEB tarafından müzakere edildi.

Görüşmelerde özellikle hızlı büyüme kriteri başta olmak üzere programa erişimde etkili olan mevcut şartların, Erzurum’daki sanayi yatırımları ve bölgesel gelişmişlik farklılıkları dikkate alınarak nasıl ele alınabileceği değerlendirildi. Ayrıca ETSO ile KOSGEB arasında hazırlanabilecek özel bir iş birliği protokolü aracılığıyla, Erzurum’daki organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin kapasite geliştirme desteklerinden daha etkin yararlanmasına yönelik uygulanabilecek modeller üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında işletmelere 1 milyon TL alt limit ve 20 milyon TL üst limite kadar kredi, 24 ay proje süresi, azami 36 ay kredi vadesi, 20 puan finansman desteği ve Kredi Garanti Fonu aracılığıyla kefalet imkânı sunuluyor. Savunma, havacılık ve uzay alanında tedarikçi geliştirme kapsamındaki projelerde ise kredi üst limiti ilgili kriterlere göre 30 milyon TL’ye kadar uygulanabiliyor.

"Erzurum KOBİ Yatırım ve Proje Masası"

Özakalın, söz konusu görüşmelerin Erzurum’da yatırım yapan sanayicilerin destek mekanizmalarına erişiminin güçlendirilmesi bakımından önemli olduğunu belirterek, ETSO’nun yatırımcıların ihtiyaçlarının ilgili kurumlara aktarılması ve çözüm modellerinin geliştirilmesi sürecindeki çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Erzurum’daki yatırımların önünü açacak yapı Erzurum’da yatırım yapan, üretim gerçekleştiren ve istihdam oluşturan işletmelerin destek mekanizmalarına daha etkin erişebilmesi için ETSO’nun sürecin aktif bir parçası olması gerektiğini belirten Özakalın, yatırım projelerinin yalnızca başvuru aşamasında değil, hazırlıktan uygulamaya ve sonuçların ölçülmesine kadar takip edilmesini öngören bir yapı önerdi. Bu kapsamda ETSO, KOSGEB, üniversiteler ve ilgili kurumların iş birliğiyle bir "Erzurum KOBİ Yatırım ve Proje Masası" oluşturulmasını öneren Özakalın, işletmelerin proje hazırlanmasından finansmana erişime, dijital ve kurumsal dönüşümden ihracata, akademisyen eşleştirmesinden yatırımın gerçekleştirilmesine kadar desteklenmesi gerektiğini belirtti. Özakalın, "Firmalarımızı yalnız bırakmayalım. Projenin hazırlanmasından finansmana erişime, dijital ve kurumsal dönüşümden ihracata kadar işletmelerimizin yanında olalım. Verilen desteğin işletmede ve bölge ekonomisinde oluşturduğu gerçek etkiyi birlikte ölçelim." ifadelerini kullandı.

"Erzurum bu modele hazır"

Erzurum’un talebinin yalnızca daha yüksek destek tutarları olmadığının altını çizen Özakalın, şehrin kendi ekonomik, coğrafi ve sektörel gerçeklerini dikkate alan, dönüşümü teşvik eden ve sonuçları ölçülebilen yeni nesil bir destek modeline hazır olduğunu belirtti. ETSO’nun sahada aktif biçimde çalıştığını kaydeden Özakalın, 2034’e Doğru Erzurum Strateji Rehberi, DOD ve KOD sistemleri, üniversitelerin akademik kapasitesi, ATA Teknokent’in Ar-Ge ve inovasyon altyapısı ile kurulması planlanan Model Fabrikanın Erzurum için önemli bir bütünlük oluşturduğunu ifade etti. Özakalın, "Şimdi bu yapıyı KOSGEB’in güçlü destek mekanizmalarıyla bütünleştirmek istiyoruz. Erzurum bu modele hazırdır." dedi. KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu’nun Erzurum’da KOBİ’ler ve paydaşlarla bir araya gelmesinin şehir açısından önemli olduğunu ifade eden Özakalın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ve KOSGEB’e Erzurum’un üretim, yatırım ve dönüşüm gündemine gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür etti. Özakalın ayrıca KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu’na, ETSO’nun ve Erzurum’daki işletmelerin beklenti ve önerilerini doğrudan dinlemesi, destek mekanizmalarının sahadaki yansımalarını değerlendirmesi ve programa katılımı dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Erzurum’daki yatırım ve üretim kapasitesinin güçlendirilmesinde Bakanlık, KOSGEB, ETSO, üniversiteler ve ilgili kurumlar arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çeken Özakalın, Erzurum’un ekonomik ve sektörel önceliklerinin destek mekanizmalarıyla daha güçlü biçimde buluşturulması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Program, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu’nun "KOBİ’ler İçin Destek ve Dönüşüm" sunumuyla devam etti. KOSGEB’in güncel destek programları ve finansmana erişim mekanizmalarının aktarıldığı sunumun ardından gerçekleştirilen soru-cevap ve değerlendirme bölümünde Erzurum’daki KOBİ’lerin ihtiyaçları, yatırım süreçleri ve destek mekanizmalarına ilişkin görüş ve talepler ele alındı. Program, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.