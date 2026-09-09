Avucunun içindeki golcüyü kaçırdı! Cim-Bom'un almadığı oyuncu 12 dakikada hat-trick yaptı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic, Viking karşısında attığı 3 golle maça damga vurdu. Yaz döneminde adı Galatasaray’la anılan yıldız golcünün performansı dikkat çekti.
Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Stuttgart-Viking maçına Ermedin Demirovic damgasını vurdu. Yaz transfer döneminde uzun süre Galatasaray’ın gündeminde yer alan Bosna-Hersekli santrfor, 12 dakikada yaptığı hat-trickle sarı-kırmızılı taraftarların da dikkatini çekti.
12 dakikada 3 gol attı
Stuttgart, sahasında ağırladığı Viking karşısında maça etkili başladı. Alman ekibinin 28 yaşındaki golcüsü Ermedin Demirovic, 20. dakikada fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi.Hızını kesmeyen futbolcu, 26. ve 32. dakikalarda da sahneye çıktı. Böylece Demirovic, yalnızca 12 dakika içinde 3 gol atarak hat-trick yaptı.
Demirovic’in peş peşe gelen golleriyle Stuttgart, mücadelede skoru 3-1’e taşıdı. Alman ekibinin yıldızı, ilk haftada sergilediği etkili performansla tribünlerden büyük alkış aldı.