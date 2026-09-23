Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinde ahşaba dönüşümün kışa kadar bitmesi planlanıyor

Erzurum'da 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için inşa edilen kayakla atlama kulelerinde beton pistler ahşapla değiştiriliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Ahşaba dönüşüm kışa kadar tamamlanacak" dedi.

Palandöken'deki Kiremitlik Tepe'de kurulu kompleks, Türkiye'nin tek kayakla atlama tesisini barındırıyor. Geçen yıl 95 metre yüksekliğindeki K95 ile 125 metre yüksekliğindeki K125 kulelerinin betonları söküldü; pistlere ahşap serimi devam ediyor.

Kuleler EYOF'un ardından atlayışa kapanmıştı

Tesis, 2015'te yaşanan kayma nedeniyle tadilata alındı. Zemin tadilatının ardından 2017'de Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Yarışmaların ardından pistlerde kabarmalar başlayınca kuleler atlayışa kapandı ve beton pistlerin ahşaba dönüştürülmesine karar verildi.

Çakmur, ahşap serimiyle birlikte alt zeminin iyileştirilmesi ile rüzgar perdelerinin yapımının da sürdüğünü anlattı: "Bu yılın sonunda uluslararası standartlarda atlanacak şekilde tesisimiz faaliyete geçmiş olacak."

Dönüşüm kararında dünyadaki uygulamalar ve Erzurum'un iklimi etkili oldu

Çakmur, "Dünyadaki uygulamalar incelendiğinde onarım ve işletme maliyetleri yönünden daha uygun olduğu gözlemlendi. Beton, Erzurum şartlarında eksi ve artı sıcaklıklarda genleşmenin yüksek olması nedeniyle kısmi onarım imkanı bulunmayan bir sistem" diye konuştu. İl müdürü, ahşapta bir aksilik halinde kısmi onarım yapılabildiği için bu malzemenin tercih edildiğini söyledi.

Ahşap sistemin daha hafif olması nedeniyle yapıya uygulanan yükün önemli ölçüde azaltıldığını kaydeden Çakmur, "Metrekarede 250 kilogram olan yük şu anda 50 kilograma düşmüş oldu. Kışın kar yüküyle birlikte, sporcuların inişindeki ezme yüküyle beraber daha rahat bir sistem oluşturulmuş oldu" ifadelerini kullandı.

Çalışmalar bittiğinde pistlerde ilk atlayışın kasım ayı sonunda yapılması hedefleniyor. Çakmur, tarih konusunda hava ve kar şartlarının belirleyici olacağını dile getirdi.