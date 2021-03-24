  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Erzurum’da yarın yüz yüze eğitim var mı? Erzurum’da okullar yarın tatil mi?
Eğitim

Erzurum’da yarın yüz yüze eğitim var mı? Erzurum’da okullar yarın tatil mi?

Yarın okullar tatil mi? sorusu Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merak konusu olmaya devam ediyor. Yüz yüze eğitime başlayan illerdeki öğrenciler yarın yüz yüze eğitim olup olmadığını bulundukları illerin valilikleri tarafından öğrenmek istiyor. Peki, Erzurum’da okullar yarın tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-24 18:09:00 - 2021-03-24 18:09:35
Erzurum’da yarın yüz yüze eğitim var mı? Erzurum’da okullar yarın tatil mi?

Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı devam ederken, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretimde aksamalar yaşandı. 1 Mart’tan sonra illerin risk haritasına göre yüz yüze eğitim başladı. Artan korona vaka sayıları nedeniyle illerde okullarda yüz yüze eğitime ara verilirken, yoğun kar yağışı nedeniyle de il ve ilçelerde yüz yüze eğitim tatil edilmekte.

Erzurum kent merkezi ve yüksek kesimlerde sabah kar, kısa süreli olarak aralıklarla etkisini gösterdi. Cadde ve sokakların beyaz örtüyle kaplandığı kentte, il merkezindeki tarihi mekanlarda güzel görüntüler oluştu. Kar ve tipi nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti. Daha sonra güneşin açmasıyla kar örtüsü erimeye başladı.

Erzurum’da okullar yarın tatil mi?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 13-19 Mart'a ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına göre Erzurum’da her 100 bin kişide görülen korona vakası 72,4 oldu. Erzurum’da orta riskli iller kategorisinde yer almakta. Erzurum’da tüm sınıflarda yüz yüze eğitime devam ediyor. Erzurum’da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitimin tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Erzurum’da yarın okulların tatil edileceğine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Erzurum hava durumu

erzurum hava durumu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız bankasından dolar hamlesi! 6,20'den...
Ekonomi

Fransız bankasından dolar hamlesi! 6,20'den...

Fransa merkezli Societe Generale, 2021 yıl sonu dolar kuru tahminini 6,20'den 9,30'a yükseltti.
Altın alacaklar dikkat... Çifte doping! Ani yükselişe geçti
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat... Çifte doping! Ani yükselişe geçti

Dün ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 444,3 lira seviyelerini gören gram altın, günü de önceki kapanışın y..
Fenerbahçe İSKİ'ye dava açtı! Dudak uçuklatan rakam...
Spor

Fenerbahçe İSKİ'ye dava açtı! Dudak uçuklatan rakam...

Fenerbahçe Spor Kulübü, 247 bin 114 liralık su faturasının hukuka aykırı olduğunu belirterek İSKİ'ye dava açtı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay