Erzurum’da yarın yüz yüze eğitim var mı? Erzurum’da okullar yarın tatil mi?

Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı devam ederken, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretimde aksamalar yaşandı. 1 Mart’tan sonra illerin risk haritasına göre yüz yüze eğitim başladı. Artan korona vaka sayıları nedeniyle illerde okullarda yüz yüze eğitime ara verilirken, yoğun kar yağışı nedeniyle de il ve ilçelerde yüz yüze eğitim tatil edilmekte.

Erzurum kent merkezi ve yüksek kesimlerde sabah kar, kısa süreli olarak aralıklarla etkisini gösterdi. Cadde ve sokakların beyaz örtüyle kaplandığı kentte, il merkezindeki tarihi mekanlarda güzel görüntüler oluştu. Kar ve tipi nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti. Daha sonra güneşin açmasıyla kar örtüsü erimeye başladı.

Erzurum’da okullar yarın tatil mi?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 13-19 Mart'a ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına göre Erzurum’da her 100 bin kişide görülen korona vakası 72,4 oldu. Erzurum’da orta riskli iller kategorisinde yer almakta. Erzurum’da tüm sınıflarda yüz yüze eğitime devam ediyor. Erzurum’da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitimin tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Erzurum’da yarın okulların tatil edileceğine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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