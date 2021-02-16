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Eğitim Erzurum’da yarın okullar tatil mi? Erzurum hava durumu
Eğitim

Erzurum’da yarın okullar tatil mi? Erzurum hava durumu

Erzurum’da yarın okullar tatil mi? Erzurum hava durumu sorgulanıyor. Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimler tatil ediliyor. İstanbul’dan sonra Ordu’da da yarın 17 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitimin tatil edildiği açıklanırken Erzurum’da yarın okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Erzurum’da yarın okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-16 16:57:00 - 2021-02-16 17:04:37
Erzurum’da yarın okullar tatil mi? Erzurum hava durumu

14 Şubat 2021 Pazar günü az bulutlu, sıcaklık 6, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü az bulutlu, sıcaklık 5, 16 Şubat 2021 Salı günü kar yağışlı, sıcaklık -2, 17 Şubat 2021 Çarşamba günü kar yağışlı, sıcaklık -6, 18 Şubat 2021 Perşembe günü hafif kar yağışlı, sıcaklık -3 olması beklenirken, 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlayan köy okullarının 17 Şubat Çarşamba günü tatil olup olmayacağı merak ediliyor. 

Erzurum’da yarın okullar tatil mi?

Erzurum hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den alının bilgiye göre yarın Erzurum’da kar yağışı bekleniyor. Erzurum’da yüz yüze eğitimde okuyan köy okullarında yarın tatil olup olmayacağı merakla beklenirken, Erzurum Valiliğinden yüz yüze eğitimin tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Erzurum hava durumu

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