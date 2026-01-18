Erzurum'da Yangın Faciası: İki Kişi Hayatını Kaybetti
Erzurum'un sanayi sitesindeki bir mobilya üretim tesisinde meydana gelen yangında iki kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler, bugün gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.
Çıkan yangında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Musa Coşkun Sanayi Siteler Camii’nde, Serhat Kısa ise Saime Hatun Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından Yeni Asri Mezarlığında toprağa verildi.
Serhat Kısa’nın cenaze namazına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.