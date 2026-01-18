  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi ilk resmi adımı attı! Başkan Şaas’tan ‘onay’ açıklaması geldi Özgür Özel hiç bu kadar zavallı bir duruma düşmemişti! Kendi başkanları onu böyle yalanladı Ekonomide New York çıkarması: Bakan Şimşek ABD'deki temaslarını tamamladı Putin’in temsilcisinden AB’ye mezarda bile içki içen CHP’lileri hatırlatan cevap: Sevgili Kaja fazla içme! Gabar'da petrol üretimi günlük 81 bin varile ulaştı Kar altında rekor üretim Suriye'nin petrol sahası! Deyrizor, PKK-SDG'den kurtarıldı Tası tarağı toplayıp kaçan YPG/SDG 'seferberlik' ilan etti Suudi Arabistan'dan Trump'a telefon: 'Sakın vurma!' Domuzlar diktatoryasının iflas beyannamesi! Londra'da çatırdayan sistemi itiraf etti Şehit ailesinin dramı devletin şefkat eliyle sona erdi
Aktüel Erzurum'da Yangın Faciası: İki Kişi Hayatını Kaybetti
Aktüel

Erzurum'da Yangın Faciası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Erzurum'da Yangın Faciası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Erzurum'un sanayi sitesindeki bir mobilya üretim tesisinde meydana gelen yangında iki kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler, bugün gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

Erzurum’da dün sanayi sitesinde yer alan mobilya üretim tesisinde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişi bugün gözyaşları içinde dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

Çıkan yangında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Musa Coşkun Sanayi Siteler Camii’nde, Serhat Kısa ise Saime Hatun Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından Yeni Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Serhat Kısa’nın cenaze namazına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23