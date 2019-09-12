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Erzurum'da üzerine kaynar su dökülen minik çocuk gün sayıyor

Erzurum'da, mutfaktaki ısıtıcıda bulunan kaynar suyun üzerine dökülmesiyle 2 yaşındaki Yunus Emre'nin başı, kolları ve vücudunun çeşitli yerleri yandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:11
Erzurum'da üzerine kaynar su dökülen minik çocuk gün sayıyor

Köprüköy ilçesinin Ağçasar Mahallesi'nde yaşayan Yunus Emre'nin annesi İstek Kaya, bir süre önce evindeki mutfakta çay yapmak için su kaynattığı ısıtıcıyı masanın kenarına bıraktı. Odayı toplamak için mutfaktan ayrılan anne Kaya, 2 yaşındaki oğlu Yunus Emre'nin bağırması üzerine mutfağa koştu ve mutfak masasındaki ısıtıcının içindeki kaynar suyun Yunus Emre'nin üzerine döküldüğünü gördü.

Komşuların yardımıyla Köprüköy Devlet Hastanesi'ne getirilen Yunus Emre Kaya, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Isıtıcıdaki kaynar suyun dökülmesiyle başı, kolları ile vücudunun çeşitli yerlerinde birinci ve ikinci derecede yanıklar oluşan Kaya'nın tedavisi sürüyor.

Anne İstek Kaya, AA muhabirine, iyileşmesini bekledikleri oğlunun bu durumuna çok üzüldüğünü belirterek "Çay yapmak için ısıtıcıya su koymuştum.  Mutfaktan dışarı çıktığımda çocuğumun bağırmasını duydum. Sonra yandığını görünce hemen soğuk suya tuttum. Arabayla hastaneye gittik, oradan da ambulansla Erzurum'a getirdiler. Yoğun bakımda tedavimiz sürüyor." dedi.

Anne Kaya, oğlunun yüzü, kolları, göğsü ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğunu ifade ederek bir anlık boşluktan çocuğunun yandığını dile getirdi.

Annelere seslenen Kaya, "Bizim canımız yandı başka anne ve çocukların canı yanmasın, anneler lütfen dikkat etsin. Çocuklarınızı hiç yalnız bırakmayın.  Hastanedeki doktor, hemşire ve personelden çok memnunuz. Burada hizmet çok güzel.  Allah bu imkanları sağlayanlardan razı olsun." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:11
  1. Erzurum
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