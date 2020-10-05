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Aktüel Erzurum'da uyuşturucu imal edip sattıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
Aktüel

Erzurum'da uyuşturucu imal edip sattıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 12:45:25 -
Erzurum'da uyuşturucu imal edip sattıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da uyuşturucu imal edip sattıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde yürüttükleri emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında uyuşturucu madde yaparak sattıkları tespit edilen kişileri teknik takibe aldı.

Aziziye, Yakutiye ve Palandöken ilçelerinde takibe alınan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı yakalandı. Bu kişilerin yakalandığı 5 ayrı adresteki aramalarda, 1 tabanca, 267 tabanca mermisi ile çeşitli cins ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si tutuklanıp cezaevine konuldu.

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