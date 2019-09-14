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Erzurum'da 'Uluslararası Tarihi İspir Panayır' başladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, "İspir'de yaptığımız ve 8 asır öncesinde yaşatılan deri geleneğinin bugün de yaşatılıyor olması çok önemlidir." dedi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 07:36
Erzurum'da 'Uluslararası Tarihi İspir Panayır' başladı

Erzurum'da bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Tarihi İspir Panayırı" başladı.

İspir ilçesinde Çoruh Nehri kenarında kurulan alanda kaymakamlık ve belediyenin ortak organizasyonunda düzenlenen panayırın ilk günü renkli geçti. İlçe merkezinde bir araya gelen vatandaşlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin mehteran ekibinin seslendirdiği marşlar eşliğinde panayırın düzenlendiği alana yürüdü.

Erzurum Valisi Okay Memiş, açılışta yaptığı konuşmada, Erzurum'un çok önemli bir ticaret merkezi olduğunu söyledi.

Bu sene Erzurum Kongresi'nin 100. yılını kutladıklarını anımsatan Memiş, şöyle konuştu:

"Erzurum hem Osmanlı hem de Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli bir şehir olmuştur. İlber Ortaylı hocamızı kongremize davet ettiğimizde bana 'Bu bölgede üç önemli vilayet vardır ve bunlar hem ticaret hem de kültür kentidir. Bunlar Erzurum, Trabzon ve Tebriz'dir.' dedi. Asırlar öncesinde 'deri' organizasyonu yapılmış, Karadeniz ve Erzurum'a komşu illerden tüccarlar buraya gelmiştir. Bu yüzden burası ticaret ve kültürel açıdan çok önemli bir merkezdir."

Memiş, Erzurum'un tarihi İpek Yolu üzerinde bir kent olduğunu belirterek, "İpek Yolu üzerinde kültür, medeniyet ve ticaret kentiyiz. Çok önemli tarihi eserlerimiz var. Asırlar öncesinde bu önemli merkeze gelen tüccarların geleneğini yaşatmak ve buna göre organizasyonlar yapmak çok önemli." diye konuştu.

"Cumhur İttifakı'ndan bir takım kişiler rahatsız"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekil Kamil Aydın ise panayır geleneğinin yaşatılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Milleti, millet yapan en önemli unsurun ortak değerleri olduğunu aktaran Aydın, "İspir'de yaptığımız ve 8 asır öncesinde yaşatılan deri geleneğinin bugün de yaşatılıyor olması çok önemlidir. Ulu çınar gibi kökleri sağlam ve asırlara meydan okuyan bir ağacın nasıl ki yaprağı budanır ama yok edilemezse bizde o şekilde olmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'ndan bir takım kişilerin rahatsızlık duyduğuna işaret eden Aydın, buna karşı daha çok birlik içinde olunması gerektiğini vurguladı.

Aydın, "Genel başkanlarımız buna karar verdiler ve öyle de yaptılar ki rahatsız olanlara bakın inanın kim olduklarını rahatlıkla görebilirsiniz. Onun için biz mevcut saflarımızı sıklaştırıp birliğimizi güçlendirmeliyiz. Geçici heveslere kapılmadan devlet ve millet diyerek hareket etmemiz lazım. Aksi takdirde yok olur gideriz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de İspir'e doğal gaz getirdiklerini hatırlatarak, "Önümüzdeki yıl doğal gazı kullanmaya başlayacaksınız. Konfor, ekonomi ve rahatlık olacak. Yıllarca odun taşıyarak ısındınız ama artık buna gerek kalmadan ısınacaksınız. İspir'de sorunları çözüp ilçemizi güzelleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol ve çok sayıda vatandaş panayır alanındaki yöresel ürünlerin bulunduğu stantları gezdi. Alanda 350 metrekare genişliğindeki 'oba' evde yöresel ürünler ve tarım malzemeleri sergilendi.

Katılımcılar, daha sonra cirit müsabakaları ile İran ve Gürcistan halk dansları topluluğunun gösterilerini izledi.

Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran ve Gürcistan'dan toplulukların da katılacağı etkinlik 20 Eylül'e kadar devam edecek.

Programa Pazaryolu Kaymakamı Selçuk Köksal, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, kurum müdürleri, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 07:36
  1. Trabzon
  2. Aydın
  3. Erzurum
  4. İspir
  5. Anadolu Ajansı

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