  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Erzurum'da traktörle balya makinesi arasına sıkışan adam hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-29 21:24:37 -
Erzurum'da traktörle balya makinesi arasına sıkışan adam hayatını kaybetti

ERZURUM (AA) - Erzurum'da arazisinde ot toplayan bir kişi, devrilen traktör ile balya makinesi arasına sıkışarak yaşamını yitirdi.

Mustafa Yıldırım (58), İspir ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Elmalı Mahallesi'nde traktörüne bağladığı balya makinesiyle ot toplamaya başladı.

Yıldırım'ın kullandığı traktör, eğimli arazide kontrolden çıkarak devrildi.

Bu sırada traktörden düşen Mustafa Yıldırım, devrilen traktör ve balya makinesi arasında sıkıştı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mustafa Yıldırım'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı