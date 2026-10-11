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Yerel Erzurum'da tırın dorsesi alev alev yandı!
Yerel

Erzurum'da tırın dorsesi alev alev yandı!

Yeniakit Publisher
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Erzurum'da tırın dorsesi alev alev yandı!

Erzurum’da bir tırın dorsesi cayır cayır yandı. Dorse kısa sürede alev topuna dönüştü.

Erzurum’un Oltu ilçesinde meydana gelen yangın korkuttu. Karayolu kenarında park halindeki tır dorsesinde henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde başlayan alevler aracın her yanını sardı. O anlar karayolunda seyahat eden araç sürücüleri tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.

Yoldan geçen sürücülere korku dolu anlar yaşatan yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti.

Güvenlik güçleri yangınla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

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