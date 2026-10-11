Erzurum'da tırın dorsesi alev alev yandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Erzurum’da bir tırın dorsesi cayır cayır yandı. Dorse kısa sürede alev topuna dönüştü.
Erzurum’un Oltu ilçesinde meydana gelen yangın korkuttu. Karayolu kenarında park halindeki tır dorsesinde henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde başlayan alevler aracın her yanını sardı. O anlar karayolunda seyahat eden araç sürücüleri tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.
Yoldan geçen sürücülere korku dolu anlar yaşatan yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti.
Güvenlik güçleri yangınla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.