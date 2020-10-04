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Aktüel Erzurum'da tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı
Aktüel

Erzurum'da tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 15:42:16 -
Erzurum'da tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Doğa Koruma ve Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarına mama verdi, tedavileri tamamlanan delice doğan ve saz delicesi kuşlarını doğaya saldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Erzurum İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında etkinlik yaptı.

Doğada yaralı bulunan ve tedavileri tamamlanan delice doğan ve saz delicesi kuşlarını doğal yaşam alanlarına bırakan ekipler, daha sonra kentteki belirli bölgelere sokak hayvanları için mama bıraktı, su ihtiyaçlarını karşıladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına giden ekipler, hayvanların durumunu kontrol etti, gerekli denetimleri yaptı.

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