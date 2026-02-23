Erzurum'da taşımalı eğitime kar engeli: 3 ilçede okullar tatil edildi!
Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle merkez ilçelerde taşımalı eğitime yarın ara verildiği duyuruldu. Valilik, olumsuz hava koşulları sebebiyle Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde eğitimin bir gün süreyle durdurulduğunu açıkladı.
Erzurum Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, aşırı soğuk ve don olayları nedeniyle yeni bir karar aldı.
Yapılan açıklamada, merkez Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki resmi ve özel tüm okul kademelerinde eğitime 24 Şubat Salı günü ara verildiği belirtildi.
Buzlanma riskine karşı alınan bu karar, özel eğitim kurumlarını da kapsarken, taşımalı eğitim dışında kalan öğrenciler için derslerin normal seyrinde devam edeceği kaydedildi.