Erzurum’da tarım nefes alıyor! Modern sulama adım adım genişliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

6 Bin 860 dekar arazi sulanacak

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 2. Kısım işi kapsamında 3 Bin 860 dekar tarım arazisinin sulama şebekesi imalatlarının devam ettiğini projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını, Erzurum Oltu Sivridere Barajı Sulama inşaatını 2026 yılında tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı. Erzurum Oltu Sivridere Barajı Sulaması inşaatı çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta," 2. Kısım inşaat çalışmalarında 22 km borulu sulama şebekesini tamamladık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 2026 yılı 3. çeyreğinde projeyi bitirip, 6 Bin 860 dekar tarım arazisinin sulamaya açılmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.

Üreticilere yılda 85 Milyon 750 Bin lira ek gelir

6 Bin 860 dekar araziye can suyu verecek Oltu Sivridere Barajı Sulaması işinin bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta" Oltu Sivridere Barajı Sulaması işi sayesinde yöre çiftçisi modern sulama ile tanışacak 6 Bin 860 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek, kazançları artacak. Dadaşlar diyarı Erzurumlu üreticiler, 2025 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 85 Milyon 750 Bin lira daha fazla kazanacak" dedi.