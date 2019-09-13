Erzurum'da tarihi mancınık gülleleri bulundu Aziziye ilçesindeki yol çalışması sırasında 3 tarihi mancınık güllesi bulundu

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aziziye ilçesindeki yol çalışması sırasında 3 tarihi mancınık güllesi bulundu. İlçenin Toprakkale Mahallesi'nde ikamet eden köylüler, mahallede taşeron bir şirket tarafından yapılan yol çalışması sırasında işçilerce 3 tarihi mancınık güllesi bulunması üzerine durumu Erzurum Müze Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen arkeolog ve yetkililer, ağırlıkları yaklaşık 1,5 ile 2 ton arasında değişen tarihi taş mancınık güllelerinden ikisinin hasar gördüğünü tespit etti. İncelemeler sonrası zarar görmediği tespit edilen 2 tonluk gülle, iş makinesini yardımıyla kamyona yüklenip Müze Müdürlüğüne götürüldü.

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