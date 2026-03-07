  • İSTANBUL
Erzurum’da tarihi gece! Dadaş, Manisa’yı gol yağmuruna tuttu

Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında lider Erzurumspor FK, sahasında konuk ettiği Manisa FK’yı 8-1’lik skorla mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı. Eren Tozlu’nun hat-trick yaparak yıldızlaştığı gecede Mavi-Beyazlılar, Süper Lig yolunda gövde gösterisi yaptı.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı, Türk futbol tarihinin en farklı skorlarından birine tanıklık etti. 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Erzurumspor FK, Manisa FK karşısında adeta gol oldu yağdı.

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde sahasında karşı karşıya geldiği Manisa FK'yı 8-1 mağlup etti.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Burak Demirkıran, Muhammet Ali Doğan, Emre Doğu

Erzurumspor FK: Orbanic, Gerxhaliu, Baiye, Sefa Akgün, Eren Tozlu (Dk. 56 Benhur Keser), Giorbelidze, Crociata (Dk. 65 Adem Eren Kabak), Ömer Arda Kara, Orhan Ovacıklı (Dk. 56 Ali Ülgen), Rodriguez (Dk. 55 Sylla), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 72 Fernando)

Manisa FK: Saim Sarp Bodur, Herelle (Dk. 46 Cissokho), Vargas, Kubilay Sönmez, Diony (Dk. 61 Umut Can Aslan), Lindseth, Adekanye (Dk. 46 Muhammed Kiprit), Ada İbik, Umut Erdem, Benrahou (Dk. 70 Ahmet Şen), Ayberk Karapo (Dk. 61 Osman Kahraman)

Goller: Dk. 4, 8 ve 20 Eren Tozlu, Dk. 28 Rodriguez, Dk. 45 Sefa Akgün, Dk. 75 Sylla, Dk. 83 Fernando, Dk. 89 Adem Eren Kabak (Erzurumspor FK), Dk. 73 Lindseth (Manisa FK)

Sarı kart: Dk. 40 Vargas (Manisa FK)

