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Aktüel Erzurum'da sertifikalı patates hasadına başlandı
Aktüel

Erzurum'da sertifikalı patates hasadına başlandı

Vali Okay Memiş: - "Yaklaşık 88 bin ton patates üretiyoruz, bunun neredeyse yüzde 90'ı Pasinler Ovası'nda yetişiyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 20:03:04 -
Erzurum'da sertifikalı patates hasadına başlandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un verimli arazileriyle ön plana çıkan ve "Doğu'nun Trakyası" olarak adlandırılan Pasinler Ovası'nda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçen yıl başlatılan uygulama kapsamında ekilen sertifikalı patateste hasada başlandı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Pasinler ilçesine bağlı Kasampaşa Mahallesi'nde düzenlenen törende, 17 dönümlük alanda traktörle hasat yaptı.

Memiş, Erzurum'un patates üretiminde önemli potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Kentte patates rekoltesinin yıllık 88 bin tona ulaştığını belirten Memiş, "Pasinler, Erzurum'da modern tarımı çok iyi yapan bir ilçemiz. Yaklaşık 88 bin ton patates üretiyoruz, bunun neredeyse yüzde 90'ı Pasinler Ovası'nda yetişiyor. Üreticilerimiz artık bu işi çok profesyonelce yapmaya başladı." dedi.

Bölgede soğuk hava deposu bulunmamasının önemli bir eksiklik olduğunu dile getiren Memiş, şunları kaydetti:

"Birtakım eksiklerimiz var. En başta bir soğuk hava deposu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu üzerinden Valiliğimiz, Pasinler Kaymakamlığı, Pasinler Belediyemiz ve Tarım Orman Müdürlüğümüz vasıtasıyla 5 bin tonluk soğuk hava deposu yaptıracağız. Pasinler'de sadece patates için değil, lahana, ayçekirdeği, pancar, arpa, buğday ve yem bitkilerinin de değer bulması ve pazarının oluşması için gerekli hamleler yapılacaktır. 2 bin rakımda tarım ve hayvancılık yapan çiftçilerimizin her daim yanında olacağız."

Törene katılanlar daha sonra haşlanarak kendilerine ikram edilen sertifikalı patatesin tadına baktı.

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