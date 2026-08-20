Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi yolunda play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i konuk edecek. Beşiktaş'ın maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar...
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Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi yolunda play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i konuk edecek. Beşiktaş'ın maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar...
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi öncesi son tura çıkıyor. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi öncesi play off turunda Kauno Zalgiris'i konuk edecek. Beşiktaş ile Kauno Zailgiris arasında oynanacak maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'ın yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robin Braun olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Sören Storks, AVAR'da da Benjamin Cortus yer alacak.
MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA? Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam saat 20.00'de Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.
LİTVANYA TAKIMLARIYLA İLK KEZ Kara Kartal, bugüne kadar Litvanya takımlarıyla Avrupa kupalarında mücadele etmedi. Kauno Zalgiris maçı siyah-beyazlıların bu ülke takımlarına karşı ilk deneyimi olacak. Aynı şekilde rakip Zalgiris de ilk kez bir Türk takımıyla karşı karşıya gelecek.
DUSAN VLAHOVİC KADRODA Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Dusan Vlahovic de bu maç için UEFA bildirilen listede kendine yer buldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Zalgiris karşılaşmasıyla birlikte golcü futbolcuya yavaş yavaş süre vermeye başlayacağını dile getirmişti.
AVRUPA KARNESİ Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarındaki 262 maçtan 101'ini kazanırken 50'sinde berabere kaldı, 111 müsabakada ise rakiplerine mağlup oldu. Avrupa arenasında rakip fileleri 353 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 395 gol gördü. Siyah-beyazlılar, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde eleme turları dahil Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil etti.
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