Beypazarı’ndan Guinnes’e aday çıktı 330 çeşit gazozla rekorları alt üst etti
Ankara’da 330 çeşit gazoz bulunan dükkana yoğun ilgi var. Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 3 ay önce bir gazoz dükkanı açıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ankara’da 330 çeşit gazoz bulunan dükkana yoğun ilgi var. Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 3 ay önce bir gazoz dükkanı açıldı.
Beypazarı’nda faaliyet gösteren dükkanda 330 farklı gazoz bulunurken Elif Çevik Erdoğan, 15 gündür de gazoz imalatı yaptıklarını aktardı.
Kendi imalatlarında istedikleri kadar çeşidi müşterinin istediğine göre karıştırabildiklerini söyledi. Erdoğan, her 2 jenerasyonda da talep aldıklarını ifade ederek Kemal Sunal tabelasının da dikkat çektiğini kaydetti.
Dükkanı açalı 3 ay olduğunu söyleyen Elif Çevik Erdoğan, 15 gündür de gazoz imalatı yaptıklarını söyledi. Erdoğan, "Şu an için ilgi ve talep gayet güzel. Herkes memnun. Değişik tatlara daha açıklar" diye konuştu.
Farklı çeşitler yapmaya çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, "330 çeşit gazozumuz mevcut. Çam sakızı, çam havası, bademli, incirli, şeftali lavanta, gül bunlar en ilginçleri.
Kendi imalatımızda müşterimizin isteğine ve damak zevkine göre istediği kadar çeşit karıştırabiliriz. Dışardan aldıklarımız genelde 2 çeşit oluyor" ifadelerini kullandı.
İnsanların çok şaşırdığını aktaran Erdoğan, "Eski gazozlar var. 30 yaş üstü biraz çocukluğuna gitmiş oluyor bizim dükkanımızda. Yeni nesil de çok şaşırıyor. İlginç buluyor. Her iki jenerasyonda da yoğun talep alıyoruz" şeklinde konuştu.
Kendisinin en çok safran-zencefilli gazozu beğendiğini dile getiren Erdoğan, "Şeftali-lavanta, muz-bal kaymak bunlar güzel. Hem ekşi hem tatlı lezzet seçiliyor.
Dükkanımızda daha renkli hem nostaljiye götürsün hem de modern anlamda da bir şeyler kazandırsın diye daha cümbüşlü bir hava olması adına Kemal Sunal tabelamızı getirdik. Onunla fotoğraf çektiren çok oluyor. Diğer şubemizde plak falan mevcut" dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23