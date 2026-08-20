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Beypazarı’ndan Guinnes’e aday çıktı 330 çeşit gazozla rekorları alt üst etti

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IHA Giriş Tarihi:

Beypazarı’ndan Guinnes’e aday çıktı 330 çeşit gazozla rekorları alt üst etti

Ankara’da 330 çeşit gazoz bulunan dükkana yoğun ilgi var. Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 3 ay önce bir gazoz dükkanı açıldı.

#1
Foto - Beypazarı’ndan Guinnes’e aday çıktı 330 çeşit gazozla rekorları alt üst etti

Beypazarı’nda faaliyet gösteren dükkanda 330 farklı gazoz bulunurken Elif Çevik Erdoğan, 15 gündür de gazoz imalatı yaptıklarını aktardı.

#2
Foto - Beypazarı’ndan Guinnes’e aday çıktı 330 çeşit gazozla rekorları alt üst etti

Kendi imalatlarında istedikleri kadar çeşidi müşterinin istediğine göre karıştırabildiklerini söyledi. Erdoğan, her 2 jenerasyonda da talep aldıklarını ifade ederek Kemal Sunal tabelasının da dikkat çektiğini kaydetti.

#3
Foto - Beypazarı’ndan Guinnes’e aday çıktı 330 çeşit gazozla rekorları alt üst etti

Dükkanı açalı 3 ay olduğunu söyleyen Elif Çevik Erdoğan, 15 gündür de gazoz imalatı yaptıklarını söyledi. Erdoğan, "Şu an için ilgi ve talep gayet güzel. Herkes memnun. Değişik tatlara daha açıklar" diye konuştu.

#4
Foto - Beypazarı’ndan Guinnes’e aday çıktı 330 çeşit gazozla rekorları alt üst etti

Farklı çeşitler yapmaya çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, "330 çeşit gazozumuz mevcut. Çam sakızı, çam havası, bademli, incirli, şeftali lavanta, gül bunlar en ilginçleri.

#5
Foto - Beypazarı’ndan Guinnes’e aday çıktı 330 çeşit gazozla rekorları alt üst etti

Kendi imalatımızda müşterimizin isteğine ve damak zevkine göre istediği kadar çeşit karıştırabiliriz. Dışardan aldıklarımız genelde 2 çeşit oluyor" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Beypazarı’ndan Guinnes’e aday çıktı 330 çeşit gazozla rekorları alt üst etti

İnsanların çok şaşırdığını aktaran Erdoğan, "Eski gazozlar var. 30 yaş üstü biraz çocukluğuna gitmiş oluyor bizim dükkanımızda. Yeni nesil de çok şaşırıyor. İlginç buluyor. Her iki jenerasyonda da yoğun talep alıyoruz" şeklinde konuştu.

#7
Foto - Beypazarı’ndan Guinnes’e aday çıktı 330 çeşit gazozla rekorları alt üst etti

Kendisinin en çok safran-zencefilli gazozu beğendiğini dile getiren Erdoğan, "Şeftali-lavanta, muz-bal kaymak bunlar güzel. Hem ekşi hem tatlı lezzet seçiliyor.

#8
Foto - Beypazarı’ndan Guinnes’e aday çıktı 330 çeşit gazozla rekorları alt üst etti

Dükkanımızda daha renkli hem nostaljiye götürsün hem de modern anlamda da bir şeyler kazandırsın diye daha cümbüşlü bir hava olması adına Kemal Sunal tabelamızı getirdik. Onunla fotoğraf çektiren çok oluyor. Diğer şubemizde plak falan mevcut" dedi.

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