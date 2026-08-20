Beypazarı’ndan Guinnes’e aday çıktı 330 çeşit gazozla rekorları alt üst etti

Dükkanımızda daha renkli hem nostaljiye götürsün hem de modern anlamda da bir şeyler kazandırsın diye daha cümbüşlü bir hava olması adına Kemal Sunal tabelamızı getirdik. Onunla fotoğraf çektiren çok oluyor. Diğer şubemizde plak falan mevcut" dedi.