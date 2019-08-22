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Erzurum'da ortalık savaş alanına döndü: Ölüler ve yaralılar var

Horasan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi öldü, biri polis memuru 5 kişi yaralandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 08:46
Erzurum'da ortalık savaş alanına döndü: Ölüler ve yaralılar var

İlçede akşam Ö.K. ile H.Ç. ve B.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma sonrası tarafların İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındı.

Birbirinden şikayetçi olmamaları üzerine serbest bırakılan bu kişilerin İlçe Emniyet Müdürlüğünden çıktıkları sırada dışarıda kendilerini bekleyen akrabaları arasında da tartışma yaşandı.

SİLAHLI VE SOPALI KAVGA

Kısa sürede silahlı ve sopalı kavgaya dönüşen olayda Yavuz K, Erol K, Ö.K, Y.K, Y.U. ve E.K. ile kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru Mustafa Metin Üstünkardeşler yaralandı.

Diğer polislerin de müdahalesiyle yatıştırılan kavgada yaralananlardan Üstünkardeşler Erzurum il merkezindeki bir hastaneye, diğer yaralılar ise Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Yavuz K. ve Erol K, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Üstünkardeşler'in karın ve omzuna isabet eden kurşunlarla yaralandığı kavgada, İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ve sivil bir polis aracına da mermi isabet etti.

ÖNLEM ALINDI

Olay nedeniyle bölgeye, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı, olay yeri incelemesi yaptı. Ekiplerce İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınında bulunan çok sayıda mermi kovanına incelenmek üzere el konuldu.

Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 08:46
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