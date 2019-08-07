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Erzurum’da mağara turizmi canlandırılacak

Erzurum Valisi Okay Memiş, Olur İlçesine bağlı Yıldızkaya Mahallesi’nde bulunan Kivi Mağarası’nda incelemede bulundu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:14
Erzurum’da mağara turizmi canlandırılacak

Erzurum Valisi Okay Memiş, Olur İlçesine bağlı Yıldızkaya Mahallesi’nde bulunan Kivi Mağarası’nda incelemede bulundu. Amaçlarının kentte “Mağara Turizmi” yaptırmak olduğunu ifade eden Vali Memiş, “Stratejik projeleri mutlaka kendim yerinde görüyorum. Kısıtlı olan kamu kaynağını doğru projelere ve doğru yerlere harcamak zorundayız” dedi.


Erzurum’da turizm potansiyeli olabilecek yerleri adeta dağ taş demeden araştıran Vali Memiş’in son durağı il merkezine 165 kilometre uzaklıktaki Yıldızkaya Mahallesi’nde bulunan Kivi Mağarası oldu. Kentte “Mağara Turizmi” yaptırmak istediklerini dile getiren Vali Memiş, bu nedenle mağarada incelemede bulunduklarını bildirdi.


Kamu kaynağını harcamadan önce yatırımın yapılacağı alanları yerinde incelediğini belirten Vali Memiş, “Stratejik projeleri mutlaka kendim yerinde görüyorum. Kısıtlı olan kamu kaynağını doğru projelere ve doğru yerlere harcamak zorundayız. Bizim görevimiz bu. Kendim gidip görmeden hiçbir yatırıma başlamıyor, hiçbir adım atmıyorum” diye konuştu.


Uzman bir ekiple Kivi Mağarası’nda incelemelerde bulunduklarına dikkat çeken Vali Okay Memiş, mağaranın önemli bir doğal güzellik olduğunu fakat turizm potansiyeli açısından yeterli görmediklerini söyledi.



“Boş vaat vermeyeceğiz”


Mağarada yeterli ölçüde sarkıt ve dikitlerin oluşmadığını kaydeden Vali Memiş, şöyle devam etti: “Burada çok geniş ve derin bir mağara boşluğu var. Lakin bizi büyüleyecek ve buraya büyük bir turizm yatırımı yapacağımız ölçüde henüz sarkıt ve dikit oluşumu tespit edemedik. Yıldızkaya köyü ve mezrası bizim daha çok doğa sporları yapacağımız ve eko turizmi yapabileceğimiz nefis bir köy. Biz burada yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltecek projeler yapacağız. Boş vaat vermeyeceğiz. Olacak şeye olacak, olmayacak şeye olmayacak dememiz lazım. Burada çok büyük bir turizm potansiyeli olacağını söylemek pek mümkün değil.”


Vali Memiş, ayrıca Yıldızkaya Mahallesi için önceliklerinin yol olduğunu belirterek, en kısa sürede mahallenin yolunun asfaltlanacağını da sözlerine ekledi.


Vali Memiş’e Olur Kaymakam Vekili Çağlar Tekin, Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, Prof. Dr. İbrahim Kopar ve ilgili kurumlardan yetkili kişiler eşlik etti.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:14
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